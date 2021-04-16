Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Столичные коммунальщики уже вовсю готовятся к следующей зиме. С 11 мая 2021 в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. График будет известен позже и появится тут.
«Ежегодно это происходит после окончания отопительного сезона и во время подготовки к новому, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации».
По его словам, проверка труб горячей воды в Москве должна полностью завершиться до 1 сентября. За это время проведут гидравлические испытания на более чем 16 тысячах километров сетей.
Напомним, без горячей воды жителей могут оставить на срок не более 10 дней.
«Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней, - отметил Петр Бирюков. - Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественной работы необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия».
Батареи пока не отключают
По правилам решение об окончании отопительного сезона в столице принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. Сама отключка проводится поэтапно и занимает до пяти дней.
В ближайшую неделю москвичей ожидает похолодание, поэтому пока батареи отключать не будут.
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