Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Столичный завод выпустил рекордное количество лифтов»

В рамках контрактов, заключенных в первом квартале этого года, предприятие поставит заказчикам в общей сложности 3543 лифта Фото: Иван ПРОХОРОВ

Сегодня Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) отмечает свое 78-летие. День рождения предприятие встречает трудовыми успехами. В первом квартале 2021 года завод изготовил 2021 лифт, что стало рекордом по сравнению с теми же показателями прошлых лет. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Щербинский лифтостроительный завод является одним из крупнейших производителей лифтов в России, - сказал заместитель мэра. - За время работы предприятие выпустило более 220 тысяч лифтов. В прошлом году на заводе изготовили более 9 тысяч лифтов. В рамках контрактов, заключенных в первом квартале этого года, предприятие поставит заказчикам в общей сложности 3543 лифта – это на 50 процентов больше, чем за те же сроки последних двух лет. По количеству изготовленной продукции за три месяца этого года завод превысил собственный рекорд и выпустил 2021 лифт».

Напомним, с мая 2019 года ЩЛЗ обладает статусом промышленного комплекса Москвы.

«В начале прошлого года на заводе началась масштабная модернизация, которую планируют завершить к концу 2022 года, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Проект трансформации состоит из двух этапов, первый из которых уже реализован более чем на 60 процентов. В результате производственная мощность предприятия увеличится в 1,5 раза. Модернизация завода позволит нарастить производство профильной продукции почти на 40 процентов».

При этом планируется замена универсального оборудования на автоматические линии.

Сейчас на ЩЛЗ разрабатывается новая линейка лифтов со сниженной материалоемкостью и улучшенным качеством. Как рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев, также создан инновационный проект встроенной системы обеззараживания лифтовой кабины. Первые контракты на поставку уже заключаются.