Бабушка обратилась в полицию из-за неудач ее внука в онлайн-игре CS:GO

Возмущенная произволом Светлана Петровна позвонила в полицию в надежде наказать кибер-злодеев и восстановить справедливость. Фото: Кадр видео

Комичная история произошла в подмосковном Одинцово, где живет 12-летний Сергей В.* и его бабушка Светлана Петровна. Юный Сережа очень любит компьютерные игры, однако получается у него пока плохо. Парнишка до сих пор не приноровился к правилам и особенностям культовой онлайн-стрелялки Counter-Strike. В игре его персонажа регулярно убивают, что очень огорчает мальчика.

После очередной обидной неудачи нервы школьника не выдержали, в слезах Сережа побежал жаловаться на соперников своей бабушке. Из всхлипываний ребенка, Светлана Петровна смогла разобрать только обрывки фраз: карта "Даст", дурак со "слоном", на "B" постоянно выносят. Пожилая женщина внимательно выслушала эмоциональный рассказ школьника, успокоила его, но решила дело так просто не оставлять. Из истории внука Светлана Петровна мало что поняла, но рассудила так: раз есть игра, в которую играет множество человек, значит есть и правила, за которыми должен следить администратор. Раз внук так часто проигрывает, значит правила кто-то нарушает, а администратор закрывает на это глаза.

Возмущенная произволом Светлана Петровна позвонила в полицию в надежде наказать кибер-злодеев и восстановить справедливость. Причиной всех неудач пенсионерка посчитала администратора игры, на которого и написала заявление.

"В полицию обратилась 70-летняя Светлана Петровна В.*, которая попросила принять меры и провести проверку по факту превышения должностных полномочий администратора в компьютерной игре "CS:GO". По словам пожилой женщины, ее внука слишком часто убивают в виртуальном мире, а соперники всегда получают оружие лучше, чем у мальчика." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Повидавшие всякого оперативники хладнокровно приняли заявление пожилой женщины и передали информацию в подразделение по делам несовершеннолетних. В ближайшее время инспектор ПДН должен навестить семью мальчика. Проведут ли для школьника мастер-класс по игре в CS:GO, а также накажут ли администратора стрелялки - остается неизвестным.