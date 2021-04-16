Помощницу прокурора избили из-за места на парковке около московского ТЦ

Конфликт с рукоприкладством случился из-за парковочного места. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все случилось еще в июле 2019 года на парковке одного из торговых центров Москвы. Помощник прокурора 41-летняя Ирина К.* приехала в магазин за покупками. Женщина увидела на парковке освободившееся место и сразу поставила туда свой автомобиль. Ирина не заметила, что на это место уже претендует другая машина, черный Мерседес, ранее занявший очередь на эту парковку.

Ирина закрыла свою машину и уже собиралась подниматься в торговый центр, когда на нее внезапно налетела разгневанная девушка. Нападавшая выкрикивала оскорбления и заявила, что Ирина заняла ее место, влезла без очереди. Агрессивная девушка толкалась и всячески оскорбляла помощницу прокурора. В завершение своего эмоционального выпада, неизвестная ударила Ирину по лицу, после чего скрылась на своем Мерседесе.

Придя в себя от внезапного нападения, Ирина сразу позвонила в полицию. К счастью, женщина успела запомнить номер машины, на которой уехала нападавшая. Оперативники не смогли по горячим следам задержать неизвестную и возбудили уголовное дело по статье о побоях. Полицейские стали разыскивать девушку на черном Мерседесе и спустя два года, в апреле 2021, ее все-таки удалось задержать. Ей оказалась респектабельная бизнесвумен, генеральный директор одной из московских компаний.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 35-летняя Алина В.*. Женщина была полностью изобличена в нападении на сотрудницу Прокуратуры, помощницу прокурора Ирину К.* летом 2019 года. В ходе допроса Алина во всем созналась и признала свою вину, объяснив свои действия обидой и эмоциональностью.» - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего конфликта. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ - Побои. Дальнейшую судьбу слишком эмоциональной девушки, как и строгость наказания за нападение на сотрудника прокуратуры решит суд.