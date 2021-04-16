РСПП против налоговой стратегии Минфина для добывающих отраслей отечественной промышленности

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил против инициативы Минфина о налоговом вычете, который компании, ведущие добычу полезных ископаемых, должны получить в качестве компенсации за одобренное в прошлом году повышение налога на доходы полезных ископаемых (НДПИ), сообщает «Коммерсант». Напомним, в сентябре прошлого года Минфин для наполнения бюджета в 3,5 раза повысил налог на добычу фосфоритовых, апатитовых и нефелиновых руд, бокситов, калия, железной руды и руд цветных металлов. Тем самым министерство планировало увеличить собираемость налогов на 56 млрд руб. в год.

Как следует из письма главы РСПП Александра Шохина в адрес заместителя министра финансов Алексея Сазанова от 14 апреля, «предложенный проект изменений противоречит договорённостям между бизнесом и государством о разработке мер по неувеличению НДПИ в отношении проектов с растущей добычей и в отношении компаний, заключивших СПИК (специальные инвестиционные контракты – ред.)».

В письме отмечается, что вычет распространяется не на все виды инвестиций, и его нельзя применять для вложений в горную добычу, модернизацию и поддерживающие инвестиции. Также в 2021 году, исходя из предложений Минфина, вычет применить будет ещё нельзя, хотя НДПИ повышен уже с Нового года. Более того, на практике применить вычет станет технически возможно только с 2024 года из-за требования в течение 36 предшествующих вычету периодов применять только повышающий коэффициент к НДПИ в 3,5.

Как итог – РСПП предлагает вернуться к прежним договорённостям, согласно которым повышенный НДПИ не применяется к проектам с заключёнными СПИК и СЗПК (Соглашения о защите и поощрении капиталовложений), а также при росте добычи на проекте более 10%.

Отдельной чувствительной темой обсуждения между РСПП и Минфином является возможность заключение СЗПК для добычных проектов со СПИКами. Минфин убрал такую возможность из законопроекта о СЗПК, несмотря на то, что ранее этот вопрос уже был согласован на уровне первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова и закреплён в ходе совещаний Рабочей группы при Минэкономразвития.

Проще говоря, нынешняя позиция Минфина по НДПИ ведёт к ухудшению инвестиционного климата в стране, фактически ставя палки в колёса российским компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых. Больше того, инициатива министерства противоречит позиции руководства страны. 21 апреля президент России Владимир Путин выступит в Федеральном собрании с ежегодным посланием. Традиционно в этом документе отдельный раздел посвящён наращиванию инвестиций в российскую экономику и созданию для этого благоприятных условий. А «бухгалтер», получается, стратегическую линию страны не поддерживает?