В Москве оборот торговли и услуг в марте превысил прошлогодний показатель на 28%

Оборот наиболее пострадавших от ограничений в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в марте 2020 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оборот московских компаний торговли и услуг в марте этого года достиг 1,18 триллиона рублей, на 28% превысив показатель марта прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«С февраля, после небольшого январского спада потребительской активности, совокупные обороты торгующих и оказывающих услуги организаций вновь превышают 1 триллион рублей в месяц, на который они вышли в ноябре прошлого года, - сказал министр. - В марте обороты предприятий торговли выросли на 17 процентов - до 539,3 миллиарда рублей. В частности, торговля непродовольственными товарами показала прирост на 23 процента - 285,4 миллиарда рублей. Выручка сферы услуг за март достигла 642,5 миллиарда рублей, увеличившись на 39 процентов по сравнению с мартом минувшего года».

В свою очередь, оборот наиболее пострадавших от ограничений в пандемию отраслей в марте 2021 года составил 359,5 миллиарда рублей, что на 32% больше, чем в марте 2020 года. Это максимальный показатель с октября 2019 года.

Между тем на пике первой волны ограничений в апреле и мае 2020 года оборот пострадавших отраслей упал соответственно до 98 миллиардов рублей и 121,8 миллиардов рублей.

По итогам марта 2021 года рост оборота к марту прошлого года показали:

- бытовые услуги - на 21%, до 8,1 млрд. рублей;

- общественное питание – на 23%, до 30,7 млрд. рублей;

- организации культуры, спорта и досуга - на 70%, до 14,6 млрд. рублей.