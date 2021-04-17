Барбершоп Тимати в центре Москвы едва не сгорел

Спецкомиссия устанавливает причину возгорания старинного особняка в Москве. Фото: стоп-кадр видео

Утром 17 апреля по улице Большая Дмитровка в Тверском районе Москвы промчались несколько пожарных расчетов. Ехали к дому 9 строение 1. Особняк начала XX века сейчас на реконструкции, обставлен строительными лесами и затянут баннерами. Из-под них вырвалось пламя.

— Загорелась обшивка строительных лесов. Прямо под ним барбершоп и салон красоты 13 под брендом Тимати, — сообщили читатели kp.ru, которые прислали в редакцию видео. — Пожарные быстро приехали на место и начали тушить. На улице сильный ветер, и он быстро разносил пламя по обшивке лесов.

В пресс-службе ГУ МЧС Россия по Москве «Комсомольской правде» подтвердили факт инцидента.

— Возгорание строительных лесов на небольшой площади около двух квадратных метров. Наши сотрудники выезжали на место, возгорание потушено. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Позже специальная комиссия установит причину возгорания. Вероятно, замкнула проводка.

Так что поклонники ухоженной бороды и выбритых висков могут выдохнуть: барбершоп и салон красоты не пострадали.