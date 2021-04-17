В Москве откроют девять новых мостов

Затон Новинки соединит две набережные - Симоновскую и Марка Шагала. Фото: www.mos.ru

В скором времени у столичных водителей появятся дополнительные маршруты. До конца 2024 года через городские реки перекинут девять новых мостов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Уже в этом году планируем завершить сооружение моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, - рассказал заммэра. - Четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Их строительство завершат в следующем году».

По его словам, еще два моста проложат по проекту Юго-Восточной хорды. Один их них, через Москву-реку, разместится на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. А второй, через реку Битца, - на участке от МКАДа до автодорожной магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

В планах также построить мост длиной 616 метров через затон Новинки на территории АМО «ЗИЛ» и мост через реку Яуза во время реконструкции Краснобогатырской улицы.

Напомним, до конца 2023 года в Москве планируют запустить 266 километров дорог, 88 искусственных сооружений, среди которых путепроводы, эстакады, мосты, а также 54 пешеходных перехода. К тому времени должны завершиться проекты Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.