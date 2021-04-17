В Москве отмыли памятники двум великим русским поэтам

Изваяния избавляют от солевых разводов и городской пыли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Пушкин и Владимир Маяковский были символами своих эпох. Хотя модернист и призывал скинуть своего коллегу из Золотого века с парохода современности. 17 апреля памятники великим сотрудники московского ЖКХ отмыли после зимы. Вряд ли думали о каком-то сакральном смысле, а просто делали свою работу.

К солнцу русской поэзии на Пушкинской площади наряд бойцов коммунального хозяйства приехал первым делом. Александра Сергеевича отлили в 1880 году по проекту Александра Опекушина.

Первым делом сотрудники ЖКХ отмыли Александра Сергеевича Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А затем сотрудники ЖКХ отправился на Триумфальную площадь приводить в порядок Владимира Маяковского. Гордый футурист отлит из бронзы и стоит на гранитном постаменте в позе чтеца, придерживая записную книжку. Это работа Александра Кибальникова, которая появилась в 1958 году.

За время весенних субботников-2021 в Москве отмоют около 1100 памятников. Те, что из титана, моют нейтральным раствором — во избежание коррозии. Для гранитных монументов разработан специальный моющий состав. В итоге все изваяния избавятся от солевых разводов и городской пыли.

Памятник - работа Александра Кибальникова 1958 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прибирать начинают не только знаковые места. По всей Москве приводят в порядке фасады и цоколи домов на центральных улицах. Первым делом коммунальный десант десантировался на Садовом кольце. Всего 300 человек и 100 автовышек. За грабли и лопаты взялись районные коммунальщики, чтобы облагородить дворы.

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