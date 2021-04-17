Скрипач Сергей Стадлер сыграет концерт, посвященный ему

Скрипач Сергей Стадлер Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

19-го мая 2021 года в Санкт Петербургской Государственной Академической Филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится уникальный сольный концерт Народного артиста России, Лауреата Первой премии Международного конкурса им. Чайковского, профессора Московской Государственной Консерватории, художественного руководителя и главного дирижёра симфонического оркестра Санкт Петербурга, Сергея Стадлера.

Знаменитый скрипач исполнит классические произведения (Бетховен, Концерт для скрипки с оркестром, два романса для скрипки с оркестром, Брух, Kol Nidrei (версия для скрипки с оркестром), Брамс, «И обратился я и увидел...» из вокального цикла «Четыре строгих напева» на тексты из Библии).

Кроме того, впервые будет исполнен концерт для скрипки с оркестром композитора Юрия Шерлинга, посвященный Сергею Стадлеру.

Сам Шерлинг называет свое произведение – философской притчей сегодняшнего мира.