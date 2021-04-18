«Замок Дракулы» в Балашихе: зачем инженер строит особняк с каменными атлантами

«Замок Дракулы» в Балашихе выделяется среди других домов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фотографии таинственного замка в Балашихе периодически появляются в соцсетях – ценители необычной архитектуры приезжают сюда за нестандартными эмоциями. Одни говорят, что там тяжелая и даже страшная атмосфера, а другим – все нравится. «КП» нашла собственника каменного замка и посмотрела особняк внутри.

Фильм ужасов

Приезжаем в Балашиху на электричке, станция «Никольское». Частный сектор очень уютный – европейские коттеджи с кипарисами, аккуратные заборы. Среди них должен быть необычный серый замок.

- «Замок Дракулы» ищете? – уточняет местная жительница Алина.

- Его так здесь называют? – спрашиваю.

- Ага (смеется). Вон там на 6-й линии, идите к башням. Строит его Александр из Салтыковки. Мужчина с нестандартным мышлением. Мы сначала испугались – необычный все-таки фасад этого дома, но теперь уже как-то привыкли.

Подходим ближе к дому. Вокруг строительный мусор, зазеленевшее болотце, брошенный велосипед, скрипит железная дверь.

- Представь, оказаться тут ночью – прямо фильм ужасов, - говорит мне фотограф «КП» Иван Макеев.

Внутри и снаружи дома много металла, камня и старинных вещей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдруг появляется рабочий. Его зовут Юнус. Он любезно нас приглашает в дом. Говорит, что за осмотр замка с гостей берут по 500 рублей, но раз мы по работе, то нам платить не нужно. Во внутреннем дворе стоят дорогие Мерседес и BMW.

- Приезжают к нам из разных городов. Кто-то просто пофотографировать. Сейчас у нас живет целитель и молодая пара. Кто-то живет бесплатно, кто-то за деньги. Хозяин хочет сдавать комнаты по 70 тысяч рублей в месяц, но пока желающие за такие деньги не нашлись, - рассказывает рабочий Юнус.

Дом для семьи

Возле замка пахнет коровами, в соседнем одноэтажном доме на пороге сидит мужчина в леопардовом халате. Приехал на велосипеде курьер с желтой сумкой. На куче с плитами лежит оранжевый диван и кресла, на замке каменные атланты и орлы. Все смешалось.

- Планируем восстановить мебель. Еще хотел бы здесь выпустить фазанов, сомов в водоем, но, с другой стороны, не хочу делать забор вокруг дома, чтобы люди могли подойти и осмотреть вблизи, - говорит владелец Александр Пузанов, который приехал, чтобы показать нам дом.

Интерьер внутри дома - какое-то другое время, космическое пространство, точно не современность. Много металла, камня и старинных вещей.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы этот дом с какой целью строите? – спрашиваю.

- Для себя. Буду с семьей жить. То, что здесь живут сейчас люди, это так случайно произошло – им понравилась атмосфера. У меня до этого жила еще одна семья, им негде было жить, я понимал, что должен им помочь.

- Дом очень необычный…

- Да, многим он не нравится. Говорят, что здесь тяжелая атмосфера, тона не те. Но кому-то тоже нравится такой стиль. Не могу сказать, какой это стиль – я не архитектор, я инженер по образованию, сейчас поставляю интернет в Балашиху, ну, то есть к строительству не имею никакого отношения. Мне что-то понравилось в архитектуре в Праге, что-то в Париже. Многие вещи могут отразиться в голове, а потом я их рисую и думаю, что сам придумал, но может кто-то уже такое создавал.

- Вашей семье нравится дом?

- В Салтыковке у нас обычный дом. А здесь я строю дом из камня, привозил крымский ракушечник. Это такой дом, как мне нравится. Обратили внимание на лестницу? Она «живая». Немного скрипит, а перила в виде шестеренок разных размеров. Каменную раковину у меня хотели купить, но я сказал, что за 30 тысяч рублей – не купили. Каменная ванная – даже не знаю, сколько будет стоить. Мы здесь с помощниками сами вырезали. Скульптуры создает мой друг Алексей – ему в детстве хотелось этим заниматься, он любитель старины. Вот этот стол с деревянным лабиринтом пробовали продать за 100 тысяч рублей, наверное, дороговато. Но все это эксклюзивные вещи.

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хобби с шестеренками

Выходим на крышу между двумя башнями – здесь можно будет поставить столик со стульчиками и пить чай. Пока же можно только рассмотреть соседние дома с высоты птичьего полета. Александр Пузанов говорит, что в доме три основных этажа, но еще пространства в башнях. Дом он строит более 10 лет, дату завершения не ставил – по ходу строительства приходят новые идеи. Но уже подведены коммуникации – есть вода, электричество, подключен холодильник, есть ванные комнаты. Этим летом дом должен быть готов.

- Я не собираюсь из него делать отель. Этот дом – мое хобби, моя отдушина. Кто-то тратит деньги на машины, на сумки, а я на этот дом. Обратите внимание на мрамор на кухне – это эксклюзив. Я его купил во время реставрации усадьбы Кусково, там старый мрамор выбрасывали. Несколько оконных рам я взял из дома, который относительно недавно сносили при строительстве эстакады. Они старинные – им больше 100 лет, - рассказывает Александр Пузанов.

В доме много необычных вещей – шестеренки, якоря, весы 1873 года, люстра из конной сеялки с железными утюгами. Необычные вещи Пузанов находит в пунктах приема металлолома, что-то для него делают под заказ.

Люстра из конной сеялки с железными утюгами. Фото: Иван МАКЕЕВ

- А хотите покажу вам ванную с лягушками? Эксклюзив, - говорит Александр Пузанов.

Через время говорит, что с лягушками не получится, так как нельзя входить в комнату к человеку, который уехал. Зато можно посмотреть «комнату времени», где время течет по-другому. Там живет пара Дмитрий и Виктория.

- И как в такой необычной атмосфере живется? – спрашиваю.

- Необычно. Нам нравится. Вот тут у нас попугаи, - говорит Дмитрий.

Кто будет жить в этом доме в ближайшее время не знает даже владелец Александр Пузанов. Он говорит, что дом «живет своей жизнью». Недавно был пожар и пришлось восстанавливать крышу – видимо, «дому первоначальная не понравилась».

Необычная лестница. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Меня радует, что посторонних людей интересует мой дом, мое творчество. В России все делают долго, вот и я дом строю уже больше 10 лет. Но у молодых все же есть время – взять сейчас и начать что-то делать долгосрочное. Надеюсь, что мой опыт будет их мотивировать. Об открытии музея я не думал, все же строю дом для себя. Продать? Пока никто не спрашивал цену, - говорит владелец замка.

- А за сколько бы продали? – спрашиваю.

- Я никогда не считал сколько денег уже вложил в него. То 150 тысяч за камень, то чугунные батареи куплю. Нет, продавать не думал. Дом для меня. Когда окончательно дострою, то уже никаких экскурсий не будет, конечно.