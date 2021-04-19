Тележурналист Евгений Попов: Штрафы за уничтожение памятников архитектуры пора увеличить в 10 раз

Евгений Попов. Фото: Мария ПОПОВА

С заявлениями о необходимости сохранения для потомков памятников архитектуры тележурналист Евгений Попов (на фото) выступал уже неоднократно. Во время недавнего посещения МГУ, аудитории которого едва не пострадали от небрежного отношения подрядчика, Попов предложил существенно ужесточить наказание за повреждение или уничтожение объектов, относящихся к культурному наследию. Подробнее об этом тележурналист рассказал в интервью «КП».

СПАСТИ УСАДЬБУ НАРЫШКИНЫХ

- Евгений, как возникла инициатива?

- Это ответ на проблему, которая приобретает все большую остроту. Последние месяцы я много встречаюсь с жителями, изучаю болевые точки Западного округа. За примерами далеко ходить не нужно. На западе столицы уже много лет разрушается усадьба Нарышкиных, а город ничего не может сделать, потому что объект находится в частной собственности.

Пользуясь определенной лояльностью существующего законодательства, многие собственники таких объектов не выполняют своих обязательств по сохранению их в надлежащем состоянии. Здания годами стоят без ремонта, что негативно сказывается на сохранности внутреннего исторического убранства.

ВРЕДИТЕЛЕЙ - К ОТВЕТУ

- Как вы предлагаете изменить ситуацию?

- Прежде всего в 10 раз увеличить минимальный штраф за действия, которые привели к повреждению или уничтожению здания, имеющего культурную ценность. Кроме этого, убежден, что необходимо упростить процедуру изъятия таких объектов у собственника, если он безответственно относится к своим обязательствам по сохранению нашей общей исторической памяти.

- Это в целом по стране. Есть ли предложения, которые касаются непосредственно Москвы?

- Необходимо внести знаковые памятники архитектуры Москвы в реестр объектов культурного наследия, чтобы предотвратить их снос с последующей застройкой территории. Усиление контроля за состоянием таких объектов сохранит их для следующих поколений.

ОФИЦИАЛЬНО

Собственники старинных зданий нередко нарушают правила

За комментарием мы обратились к Алексею ЕМЕЛЬЯНОВУ, руководителю Департамента культурного наследия Москвы.

- Алексей Александрович, как сейчас решаются вопросы сохранения культурного наследия?

- Судьба объектов культурного наследия столицы - один из важнейших вопросов, который находится на постоянном контроле органов власти. Эти здания представляют собой достояние не только столицы, но и страны в целом. За повреждение или уничтожение такого объекта предусмотрены значительные штрафы. Вместе с тем отдельных недобросовестных владельцев может не остановить сумма штрафа в несколько миллионов рублей. К тому же такие штрафы крайне редко применяются судами, чаще ограничиваются минимальным штрафом в 200 - 300 тысяч. Поэтому собственники все равно могут нарушить правила, к примеру, начать несогласованные работы или вовсе их не проводить.

- И как планируете бороться с этим?

- Тут либо действительно в разы увеличивать штрафы, либо чаще изымать объекты у недобросовестных собственников, предварительно упростив саму процедуру изъятия, как предлагает Евгений Попов.