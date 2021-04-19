С парниковыми выбросами лучше справятся климатические проекты, а не «экологические» налоги

Проблема существует, и требует глобальных решений. Но есть в этой истории обратная сторона: в борьбе за экологию все четче прослеживается борьба за экономическую выгоду.

Простой пример: Евросоюз инициировал так называемую «зеленую сделку», которая должна привести к нулевым выбросам парниковых газов за счет перехода от использования углеводородов к возобновляемым источникам энергии. А один из шагов в этом направлении - введение трансграничного налога для импортируемой в ЕС продукции с большим «углеродным следом». Даже на Западе говорят о том, что меры по борьбе с изменением климата используются для повышения конкурентоспособности.

- Климатическая политика стала элементом экономической политики. Потому что позволяет в некотором смысле создавать преференциальные условия одним странам за счет других, -высказал мнение в эфире программы «НЕфантастика» на радио «КП» член-корреспондент Российской академии наук, директор института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Россию традиционно упрекают в недостаточнои амбициозности по отношению к климатическим изменениям.

- Существует стереотип, что Россия - сырьевая страна, энергетика которой базируется на ископаемом топливе, и которая не заинтересована в инициативах по изменению климата. На текущий момент стереотип этот неверен, потому что в отношении декарбонизации Россия поставила амбициозные цели, которые соразмерны целям стран большой двадцатки. А если мы рассмотрим цели, которые ставит Китай, то увидим увеличение объема выбросов, причем, значительное увеличение. То же самое происходит с многими другими странами, - сказал еще один участник программы кандидат биологических наук, директор групп операционных рисков аудиторско-консалтинговой компании КПМГ Владимир Лукин.

По его словам, у России существует огромный потенциал сокращения выбросов парниковых газов. Во-первых, за счет лесов. Во-вторых, за счет низкоуглероднои структуры энергетики. Например, атомная генерация в 2021 году достигла 20% в энергобалансе страны. Еще несколько лет назад этот показатель составлял 16%. В-третьих, за счет масштабных проектов бизнеса по модернизации промышленности, которые приводят к очень большим сокращениям выбросов.

Кстати, Россия является лидером по сокращению выбросов парниковых газов. С 1990 года их объем снизился больше чем на 50%, а в повышение энергоэффективности предприятия вкладывают сотни миллиардов долларов. Сейчас большинство эффективных экологических проектов связаны с увеличением площади лесов. Цель проектов в том, чтобы леса поглощали больше углерода, чем его выбрасывает в окружающую среду промышленность.

Снижать выбросы можно не только этим способом. Главное, не упираться только в возобновляемые источники энергии. Да, они дают большой эффект, но не являются абсолютным решением проблемы.

- Это хорошие и правильные технологии, и ими надо заниматься. Но должно пройти еще пара десятков лет, чтобы в условиях нашего климата и наших территорий ветряки и солнечные батареи без масштабной государственной поддержки могли бы выдавать электроэнергию по той же цене, по которой ее выдает наша традиционная электроэнергетика. Я вижу большую угрозу в том, что из-за внешнего прессинга нам придется чересчур быстро переходить к несбалансированным технологиям, - поделился мнением ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб.

По его словам, заставить бизнес инвестировать в возобновляемую энергетику, внедрять новые технологии и прочее означает, что триллионы рублей придется взять из других задач: строительства дорог, здравоохранения, ЖКХ, лесного хозяйства и перенаправить их на относительно искусственные задачи.

А ведь борьба за климат предполагает и другие варианты, которые позволяют меньшими усилиями и затратами достичь большего эффекта. Например, в России переклада теплотрасс, перевод угольных ТЭС на газ, наведение порядка со свалками и лесами даст больше, чем солнечные и ветряные электростанции. К тому же это еще и полезнее для достижения приоритетных задач развития страны.

- Это самый оптимальный способ регулирования. Правительство разработало законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и вложило в него как раз такую логику – дать компаниям возможность реализовывать климатические проекты. Многие всерьез занимаются ими уже сейчас. например, берут под управление по полмиллиона гектаров леса, - отметил Сергей Твердохлеб.