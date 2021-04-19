Москвичей защитят от лжеэлектриков с помощью QR-кодов

Благодаря новшеству можно узнать, настоящий ли мастер пришел в дом Фото: Shutterstock

По квартирам москвичей нередко ходят мошенники под видом работников коммунальных служб. Для борьбы с лжеэлектриками Мосэнергосбыт начинает выдавать своим сотрудникам электронные пропуска с QR-кодом.

КОМУ ВЫДАДУТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК

Теперь его должны носить с собой такие работники Мосэнергосбыта:

- контролёры, которые приходят в квартиры к горожанам для снятия показаний электросчётчиков;

- контролёры-монтёры;

- техники по отключениям;

- инженеры-инспекторы и другие линейные специалисты, которые общаются с москвичами.

КАК ПРОВЕРИТЬ МАСТЕРА

Новшество поможет жителям точно узнать, настоящий ли перед ними специалист. Для этого понадобится смартфон или планшет с камерой. Нужно отсканировать QR-код мастера, после чего на экране появится фамилия, имя и отчество, должность и подразделение представителя Мосэнергосбыта.

Если в базе данных компании сотрудник не зарегистрирован, на экране высветится сообщение об этом. В такой ситуации для дополнительного подтверждения личности мастера нужно позвонить в контактный центр Мосэнергосбыта - (499) 550-95-50.

Обратите внимание! На некоторых моделях современных гаджетов отсканировать код можно, переведя телефон в режим фотосъёмки. Для других потребуется скачать на AppStore или PlayMarket специальное приложение, которое поможет расшифровать информацию, содержащуюся в QR-коде.

ВАЖНО

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы напоминают, что сотрудники Мосэнергосбыта и других городских служб не ходят по квартирам без предупреждения, если нет аварийной ситуации.

«Мастера также не предлагают купить у них дополнительные товары и не навязывают свои услуги за деньги, - отметили в ведомстве. - Перед тем, как впустить незнакомых людей, убедитесь в том, что это действительно специалисты коммунальных служб. Для этого можно просто позвонить в управляющую компанию, назвать имя и фамилию специалиста и уточнить, совершается ли сейчас обход. Узнать контакты управляющей организации можно на портале «Дома Москвы».