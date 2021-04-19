Сергей Собянин: Если бы из Москвы не убрали желтые маршрутки, проезд бы стоил 70 рублей

Простояв 15-20 минут на конечной в ожидании пассажиров, водители затем устраивали гонки на улицах столицы Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Новая публикация в блоге sobyanin.ru посвящена эволюции наземного транспорта Москвы с 2010 по 2021 годы. С назначением Сергея Собянина на пост мэра (2010 год) основной городской перевозчик «Мосгортранс» полностью обновил подвижной состав. Совершенствование системы общественного транспорта продолжается. «КП» публикует выдержки из блога мэра.

УШЛИ ОТ СТАРЫХ «ГАЗЕЛЕЙ»

- С 1992 года самым популярным наземным транспортом Москвы были маршрутки. Они обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, буквально оккупировав остановки около станций метро. Однако для города и москвичей это было плохо.

Простояв 15-20 минут на конечной в ожидании пассажиров, водители затем устраивали гонки на улицах столицы. Основной парк маршруток составляли старенькие, видавшие виды газели.

Налоги маршрутчики, разумеется, не платили, но при этом стоимость поездки была у них на 5-10 рублей больше, чем у городского перевозчика. И, разумеется, никаких льгот для студентов и пенсионеров.

ОСТАНОВКИ С WI-FI И ЭЛЕКТРОБУСЫ

- Но в начале 2010-х годов мириться со всем этим было уже нельзя. Необходимо было менять всю сеть маршрутов города.

Возрождение наземного общественного транспорта мы начали с выделенных полос и создания приоритета в движении. Благодаря им средняя скорость движения автобусов выросла в 1,5-2 раза. Общественный транспорт вернулся в центр Москвы, из которого его, казалось бы, навсегда вытеснили личные автомобили.

Карта «Тройка» сняла большинство сложностей с оплатой проезда. И мы отменили турникеты. Только эта мера экономит пассажирам до 25 минут времени в пути, которое раньше автобусы простаивали на остановках, ожидая, когда пассажиры зайдут через переднюю дверь.

На смену старым остановочным павильонам постепенно приходят новые — с онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, USB-разъемами (для зарядки гаджетов — прим. ред.) и Wi-Fi. Завершить обновление остановочных павильонов планируем в ближайшие 3-4 года.

И ещё — российская столица является европейским лидером по количеству электробусов. На улицах города работает 600 этих машин. В 2022 году на маршруты выйдут первые электробусы-«гармошки», которые вмещают до 135 пассажиров.

На смену старым остановочным павильонам постепенно приходят новые — с онлайн-табло, навигацией, автоматом по продаже билетов, USB-разъемами Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ОТСТАВАТЬ

- Неуместна и конкуренция за пассажиров между разными транспортными компаниями на одном маршруте. Если уж конкурировать, то не на улицах, а на тендерных площадках, и ни в коем случае не за счёт безопасности жителей Москвы.

В 2015 году мы утвердили новую маршрутную сеть. Примерно 70% перевозок сохранили за городским перевозчиком. Остальные 30% были разыграны на конкурсах, с победителями которых были заключены контракты на пять лет. Для обслуживания этих маршрутов коммерческие перевозчики закупили около 2000 новых, комфортных автобусов. Подвижной состав проходит регулярный техосмотр, а водители — медицинский контроль. У перевозчиков есть служба безопасности движения, которая ведёт работу по профилактике ДТП.

И самое приятное. Проезд в синих автобусах обходится от 19 рублей за поездку при использовании «длинных» проездных, записанных на карту «Тройка». Остались бы в городе маршрутки – за поездку в этом году пришлось бы платить 50-70 рублей.

И, разумеется, льготники получили право бесплатного проезда.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

- В 2015-2016 годах город подписал контракты с коммерческими перевозчиками на пять лет. В этом году мы должны будем провести новые конкурсы и перезаключить контракты.

1. На большинстве маршрутов будет введено тактовое расписание. Автобусы будут отправляться через равные промежутки времени — каждые 5, 10 или 15 минут.

2. Станет больше сидячих мест.

3. Появится бесконтактная оплата банковскими картами и USB-розетки для зарядки гаджетов.

4. Перевозчики будут чаще мыть и дезинфицировать автобусы — опыт пандемии диктует новые правила.

5. Для водителей вводится форменная одежда.

Разумеется, все прежние требования — соблюдение расписания, оплата «Тройкой» и бесплатный проезд для льготников — остаются в силе. Будем и дальше развивать автобусные перевозки как один из главных приоритетов в создании качественного общественного транспорта.

Важна и экология. Поэтому взяли курс на полный переход на электробусы в «Мосгортрансе», а в перспективе — и у коммерческих перевозчиков (с 2021 года автобусы на дизельном топливе больше не закупают прим. ред.).

КСТАТИ

Водителям не дадут уснуть за рулём

Транспортная стратегия подразумевает установку системы «Антисон» на маршрутах, которые займут частники. Такая уже есть в кабинах водителей «Мосгортранса». Тестировать её начали в 2018 году, а в 2019 году массово оборудовали автопарк. «Антисон» выглядит как видеокамера, которая постоянно снимает лицо человека за рулём.

— Система использует технологии компьютерного зрения для анализа состояния водителя. Она сканирует лицо и определяет признаки, по которым можно судить о повышенном риске потери внимания. Например, частое зевание, взгляд в сторону, положение головы и век, характерная мимика и поведение. Если водитель потерял бдительность, раздастся звуковой сигнал, сработает световое оповещение. Диспетчеры проверят инцидент в режиме онлайн. Водителя могут снять с маршрута или направить на медобследование, — рассказали о работе системы в «Мосгоратрансе».

В мировой практике подобные технологии давно разрабатываются и применяются автопроизводителями в Америке, Германии, Японии, Франции. Но в общественном транспорте впервые массово её начали использовать в Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

380 км выделенных полос создано в Москве.

4,2 млн пассажиров ежедневно перевозят по «выделенкам».

820 электробусов будут ездить по Москве через два года, сейчас их 600.

383 зарядных станции для электробусов появятся в 2022 году.

45% пассажиров общественного транспорта льготники (школьники, пенсионеры, студенты, инвалиды).

50 — 70 рублей стоил бы сегодня проезд, если бы в городе «заправляли» маршрутки.

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