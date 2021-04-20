Работы юных художниц из Москвы станут частью экспозиции в Третьяковке

Автор фото: Юлия СКОРНЯКОВА

Всего в проекте приняло участие около тысячи юных художников от 11 до 18 лет из всех регионов России, а в экспозиции будет задействовано 15 лучших работ – идей произведений искусств для космического пространства.

Две из них принадлежат участницам из Москвы – студентке Российского государственного социального университета Юлии Скорняковой и ученице троицкой гимназии Василисе Шапошниковой.

Победа девушек в конкурсе не случайна: работы Юли в прошлом году украшали выставку Эрмитажа, авторская коллекция одежды «Русские идут» заняла первое место в конкурсе этно-дизайнеров "Гербер Фешн", картины экспонировались на нескольких выставках. Василиса Шапошникова окончила художественную школу и студию современной живописи «Индиго». Обе девушки мечтают о персональных выставках и участие в мультимедийной экспозиции в одном из главных музеев страны – шаг навстречу мечте.

Автор фото: Василиса ШАПОШНИКОВА

Юные художники в рамках конкурса также стали участниками образовательной программы, которую провел для них Ростан Тавасиев – молодой российский художник, главный куратор проекта со стороны Третьяковки и соавтор мультимедийной инсталляции. Мастер-классы Ростана Товасиева проводились на виртуальной творческой площадке проекта «Поколение М» – сайте pokolenie.mts.ru.

Проект ценен именно возможностями, которые он открывает: победители из любого региона страны могут пройти стажировки на крупнейших киностудиях, выйти на большую сцену вместе со звездами, поступить в ГИТИС или стать участником экспозиции одного из главных музеев искусств России.

Все активности в группах и на сайте проекта МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. Всего за период работы программы собрано более 20 миллионов рублей, которые были направлены на лечение 63 детей.