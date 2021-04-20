До конца года в Москве построят 20 спорткомплексов

Для любителей спорта в столице скоро появятся новые площадки. Фото: stroi.mos.ru

Для любителей спорта в столице скоро появятся новые площадки. Профессионалы и начинающие физкультурники всех возрастов смогут тренироваться в современных спорткомплексах в своём районе. Один из них сейчас строится на улице Губкина на юго-западе города. Это будет физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) для занятий спортивной гимнастикой в «Центре спорта и образования «Самбо-70».

«В Москве за последние годы построили 140 больших и маленьких спорткомплексов, - сказал сегодня, 20 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра будущего ФОКа. - В этом году сдадим еще 20 объектов - ледовые дворцы, ФОКи, борцовские залы и футбольные поля. Москва будет еще более спортивным городом. Через два-три месяца в этом комплексе уже можно будет реально заниматься, потому что все уже сделано. Это первая специализированная школа спортивной гимнастики, построенная за последние десять лет. Мы много в Москве что строим, но таких специальных объектов для спортивной гимнастики не было, хотя спортивная гимнастика в Москве одна из самых лучших в мире».

По его словам, строители должны сдать ФОК на улице Губкина в ближайший месяц.

«Основные строительные работы завершены, - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Сейчас здесь проводятся пусконаладочные и отделочные работы, а также монтаж технологического оборудования. Кроме этого, для «Самбо-70» планируется построить общеобразовательную школу со спортзалом на шесть борцовских ковров в Новой Москве. В ближайшие три года возведем ледовый дворец на пересечении Новоясеневского проспекта с улицами Ясногорская и Тарусская».

ЧТО СДЕЛАЮТ

В 4-этажном здании ФОКа на улице Губкина разместятся:

- спортивный гимнастический зал 36х36м, рассчитанный на одновременные тренировки до 100 человек, – с современным оборудованием, спортивными ямами и мобильными трибунами на 150 зрителей;

- зал хореографии и аэробики с хореографическими станками и зеркалами, в котором одновременно смогут заниматься до 18 человек;

- тренажёрный зал, оснащённый современными устройствами для развития основных групп мышц. В нем одновременно смогут заниматься до 30 человек;

- раздевалки, в том числе для маломобильных посетителей;

- технические и административные помещения;

- буфет на 26 мест;

- методические кабинеты с кладовой и наглядными пособиями;

- медико-реабилитационный блок (кабинет врача, массажная, сауна и др.).

Рядом построят спортивную площадку площадью 636 квадратных метров с безопасным резиновым покрытием из синтетического каучука и двумя беговыми дорожками. На ней можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

По соседству появятся площадки для воркаута (уличной гимнастики) и сдачи норм ГТО.

КОГДА ОТКРОЮТ

Новый ФОК начнет принимать юных спортсменов и местных жителей уже в этом году.

ПЛАНЫ

До конца 2021 года в Москве построят:

- многофункциональный спортивный комплекс в Мнёвниковской пойме;

- спорткомплексы в «Лужниках», в том числе Международный центр самбо, Центр бокса и др.;

- 3 ледовых дворца – в Солнцево (ул. Авиаторов, вл. 7), Некрасовке (проектируемый проезд № 6392, мкр. 2, рядом с корп. 20) и поселении Марушкино (уч. 2, Новая Москва);

- 3 футбольных поля – два из них в девятом микрорайоне Зеленограда (у корп. 919 и у площади Колумба – для спортивной школы № 112 «Спутник») и одно на ул. Паустовского, вл. 6, корп. 2 (ЮЗАО – для физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы»);

- специализированный ФОК для занятий физкультурой и спортом инвалидов (Коломенский пр-д, вл. 13);

- легкоатлетический манеж для спортивной школы № 82 (ул. Инженерная, вл. 5А);

- ВМХ-велодром (ул. Ангарская, вл. 45);

- спортивный комплекс с бассейном (Измайловский б-р, вл. 75/17);

- многофункциональный ФОК (ул. Тушинская, вл. 16).