Росприроднадзор организовал международную премию «Экология – дело каждого»

15 апреля Федеральная служба по надзору в сфере природопользования дала старт международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого».

«Мы уверены, премия «Экология – дело каждого» станет объединяющей платформой для продуктивной работы с точки зрения воспитания принципиально нового – ответственного поколения, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Чтобы природа не стала лимитирующим фактором развития, самое время позаботиться о ней... Это одновременно и масштабная, и глубокая миссия. Тех, кто ее на себя берёт, мы готовы поддержать. А чтобы заботиться об экологии было интересно даже ученикам начальных классов, мы предусмотрели популярные форматы для реализации идей, инициатив, как для персонального, так и для группового участия».

Среди основных задач конкурса – экологическое просвещение, популяризация культуры ответственного отношения к природным ресурсам, повышение общественной активности среди молодёжи, в том числе, с помощью «зелёного» волонтёрства, а также раскрытие талантов детей и подростков. Участвовать в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет. При чем, как проживающие на территории России, так и за ее пределами.

В конкурсе уже решили принимать участие дети сотрудников «Северстали», «Фосагро», «ЕвроХима», «Росатома» и многих других российских компаний.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта премии: https://экологияделокаждого.рф Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией о номинациях. Приём конкурсных работ продлится до 1 октября 2021 года. Награждение победителей премии и ее лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября.

При этом конкурсанты, одержавшие победу, в том числе и в командных номинациях, смогут принять участие в выездном экологическом лагере, который состоится с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок» с полной сменой на 21 день.