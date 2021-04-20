На Москву идет мокрый снег и дождь, какого не было 140 лет. А потеплеет лишь после Первомая

Синоптики не радуют прогнозами на ближайшие две недели - будет холодно и сыро Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи погрелись апрельским солнцем, порадовались рекордам тепла, когда воздух прогревался до +22... А теперь природа решила окатить нас холодным душем. Принесет его южный балканский циклон, а пик ненастья придется на среду, 21 апреля.

Подробности kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Дождь начался уже во вторник, к 21 часу выпадет около 3 мм осадков. Атмосферный фронт с основной массой влаги ожидаем в ночь на среду и утром, примерно с 3 часов до 9 – 10 утра. Причем осадки будут сначала в виде дождя, а ближе к утру и мокрый снег. Днем 21 апреля – снова дождь. Мокрый снег – не аномалия для апреля, это довольно часто случается. Но после 20-градусного тепла, конечно, такая погода будет восприниматься как очень резкое похолодание. А вот количество осадков действительно может быть не просто большим, а даже рекордным. Только за ночь и утро Москве достанется 8 – 14 мм осадков, днем еще 3 – 5 мм. В общей сложности за сутки - от трети до половины всей апрельской месячной нормы осадков. И резко похолодает: в ночь на среду до ноля градусов, днем всего +6...+8.

Будет ли дождь рекордным? Пока максимум по осадкам для 21 апреля 16,9 мм за сутки, столько выпало в 1986 году, 35 лет назад. В среду этот рекорд может быть побит! И тогда 21 апреля 2021 года станет самым мокрым за все 140 лет, что в столице ведутся наблюдения за погодой.

- Количество осадков, по нашим расчетам, действительно будет близким к рекордному, вплоть до 19 мм, - признает Татьяна Позднякова. - Но может оказаться и чуть меньше. И, конечно, речь идет о максимуме для конкретной даты, для 21 апреля. В другое время года в Москве случались и более мощные ливни.

Синоптики всячески стараются подсластить погодную пилюлю:

- Дождь очень нужен! Он промоет улицы, прибьет пыль, верхний слой почвы за счет солнца и ветра сейчас пересушен, и полив пойдет во благо, - уверяет Татьяна Позднякова.

Когда потеплеет? Слабонервным и теплолюбивым дальше лучше не читать и вообще завернуться в теплый плед на ближайшие две недели:

- На этой неделе будет один теплый день, пятница, 23 апреля. Москва и область окажутся в теплом секторе циклона, дневная температура повысится до +16...+18 градусов. Но это короткий и прощальный всплеск апрельского тепла. Следующая серьезная порция осадков ожидается 24 апреля. И дальше до конца месяца в лучшем случае максимум +10...+12 градусов, а то и ниже, около +6 градусов. В выходные 1 и 2 мая погода дождливая, ветреная и далеко не праздничная. Надеемся, что хотя бы 3 мая будет солнечно и станет теплее, - огорошила прогнозом Татьяна Позднякова. - До сих пор апрель был теплым и сухим, а теперь вот сменил ориентацию. В итоге средняя температура месяца окажется в рамках климатической нормы, а по осадкам апрель 2021 точно перевыполнит план.