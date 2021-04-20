Сергей Собянин анонсировал запуск программы поддержки пожилых людей, сделавших прививку от коронавируса

Глава столицы считает, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге. В связи с этим глава столицы считает, что предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей заслуживает внимания.

- Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться. Ко мне обратилась Московская торгово-промышленная палата. Бизнес серьезно обеспокоен ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом, - объяснил Сергей Собянин.

Ежедневно многие страны мира сообщают о введении жестких локдаунов - закрываются магазины, кафе, а это огромный ущерб предпринимателям. Московские бизнесмены хотели бы избежать подобного сценария в Москве, поэтому предлагают реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, ведь именно они являются той категорией граждан, для которых вирус представляет наибольшую угрозу. Что предлагают? Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, смогут получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках.

- Программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Они могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, - рассказал мэр Москвы.

Правительство Москвы готово обеспечит всю необходимую организационную поддержку. Сергей Собянин сообщил, что о запуске программы станет известно в ближайшее время.

За последние сутки в Москве подтверждено 1 996 новых случаев заражения, госпитализировано 1 010 человек, скончались 56 пациентов. Оперштаб напоминает москвичам, что при первых симптомах ОРВИ, лучше оставаться дома и вызвать врача.

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