Москва из-за рекордного дождя со снегом встала в пробки 10 баллов

Дождь, по словам синоптиков, будет рекордным – продлится дольше суток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода не слишком долго радовала москвичей, тепло закончилось скоропостижно. Благо, в квартирах еще не отключили отопление и можно погреться, вернувшись после сильного дождя, который обрушился на столицу 20 апреля.

- Зима вернулась. Только что зашла домой, а волосы мокрые, на пальто снежинки. Уже не хочется доставать зимнюю обувь, - рассказала «КП» Наталья, жительница Новогереево.

Не рады такой погоде и автомобилисты, которые встали в 10-балльные пробки. В Департаменте транспорта говорят, что основная причина – ухудшение погодных условий, действует экстренное предупреждение об усилении ветра до 15 метров в секунду.

- Также в столице введены ограничения движения в связи с проведением ремонтных работ на нескольких участках: Северянинский путепровод, 32-й, 85-й, 91-й км МКАД, на Варшавском шоссе, проспекте Андропова и Волгоградском проспекте, - рассказали в ведомстве.

В Департаменте транспорта Москвы посоветовали москвичам выезжать на машине после часа пик в 21.00. А сейчас на дорогах возможны ухудшение видимости и небольшие аварии. Лучше не парковаться под деревьями.

Погода не повлияла на полеты. В столичных аэропортах не отменяют рейсы из-за дождя. Несколько задержек и отмен связаны с техническими особенностями, решение приняли авиакомпании: Внуково – 2 рейса задержано, 5 отменено, Домодедово – 2 рейса задержано, 4 отменено, Шереметьево – 5 рейсов отменено.

Дождь, по словам синоптиков, будет рекордным – продлится дольше суток. Подобный дождь был 73 года назад. Температура в Москве резко снизилась до +10 градусов, к ночи ожидается еще понижение до +7 градусов. Виной всему влияние балканского циклона, из-за начались дожди и усилился ветер.

- Завтра столицу накроют наиболее сильные ливни: ночью и утром местами осадки могут переходить в снег, а дневная температура понизится до +8 градусов, что больше, чем на 2 градусов ниже апрельской нормы, - рассказали в метеобюро «Фобос».

Уже с четверга из-за туч выглянет солнце, и сразу потеплеет до +14...+16 градусов.