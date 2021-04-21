Дорога к бизнесу

Развязку в Солнечногорске строители сдадут этим летом. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Ирина Фалькова из Солнечногорска как раз из тех, кто в прошлом году потерял из-за пандемии работу. Женщина несколько лет трудилась в сфере туризма, но когда для сдерживания коронавируса пришлось включить ограничительные меры, туризм оказался среди самых пострадавших отраслей.

Ирина рассказывает, что она разместила резюме на сайте по поиску работы и вскоре с ней связались, пригласили на собеседование. Теперь она приемосдатчик, отвечает за приемку товара.

- Мне очень нравится. Коллектив у нас хороший, дружный. Зарплата устраивает, выплачивают вовремя, - говорит женщина. - От дома до работы за полчаса доехать можно…

Фалькова - сотрудница нового Распределительного центра «Северный», который начал работу на территории городского округа Солнечногорск.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл РЦ «Северный» вместе с председателем и членом правления X5 Retail Group N.V. Игорем Шехтерманом и гендиректором торговой сети «Перекресток» Владиславом Курбатовым.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

«Северный» будет обслуживать более 500 магазинов по всей Центральной России (на Подмосковье приходится около трети этого объема). Распределительный центр - это высокотехнологичные склады, куда стекается огромное количество товара (шутка ли -

15,5 тысячи наименований продукции на площади более 42,5 тысячи квадратных метров) и уже отсюда продукция отгружается в конкретные магазины. Место очень удобное. Центр находится у Ленинградское шоссе, рядом - ЦКАД. Удобно.

Сейчас в «Северном» трудятся более 800 человек. Более половины из них - жители Солнечногорска и соседних муниципалитетов - Клина, Дмитровского горокруга, Химок, Лобни, Долгопрудного. Сотрудников возит на работу корпоративный транспорт. А когда предприятие выйдет на полную мощность, общее число работников превысит 1 тысячу человек.

- Я хочу поблагодарить все компании, которые инвестируют в Подмосковье, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы каждый год растем по количеству созданных рабочих мест, но у нас 134 тысячи зарегистрированных безработных. Наша задача - предоставить людям возможность переобучения, повышения квалификации. Компания Х5 предлагает различные совместные программы, они интересные, потому что сразу обеспечивают предоставление рабочего места.

Средняя заработная плата на РЦ «Северный» - около 50 тысяч рублей. А в списке около 250 пока еще свободных вакансий - кладовщики, грузчики, операторы, водители автопогрузчика.

РЦ «Северный» будет обслуживать более 500 магазинов в ЦФО. Фото: Пресс-служба правительства МО

ПУТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

РЦ «Северный» находится на территории индустриального парка «Есипово», одного из самых востребованных и загруженных в Московской области. На территории более чем в 200 гектаров сегодня работают десятки производственных и логистических компаний. Среди них, например, такие мировые гиганты, как «Мерседес», - в 2017-м здесь был заложен первый камень, а уже в 2019-м запустили конвейер. На автозаводе сегодня работают более 1 тысячи человек. (При полной загрузке будет 1,5 тысячи.)

И постоянно появляются все новые резиденты, крупные инвесторы - и российские, и иностранные.

Например, в 2023 году здесь планирует построить новый завод по производству инновационных лекарств крупная российская фармацевтическая компания «Авексима». Также спустя два года здесь появится завод британской компании JCB, которая производит погрузчики, экскаваторы, тракторы и прочую спецтехнику.

- Что мы делаем в индустриальных парках? Мы подводим к ним всю необходимую инфраструктуру, - объяснил губернатор Андрей Воробьёв. - Готовим площадку, передаем землю инвесторам по номинальной стоимости, сопровождаем строительную часть. То есть предпринимателю не нужно беспокоиться по поводу согласования документов, все происходит в электронном виде. Так в индустриальных парках строятся заводы, фабрики - хорошие, крепкие предприятия с рабочими местами.

В Солнечногорске Андрей Воробьёв проверил, как идет строительство транспортной развязки с путепроводом - на пересечении автодорог М10 «Россия» и М10 «Россия» - Ложки - Поварово - Пятница. Работы ведутся в рамках нацпроекта президента «Безопасные качественные дороги».

- Эту дорогу мы сдадим в августе, - отметил Андрей Воробьёв. - Во-первых, весь индустриальный парк «Есипово» будет этой развязкой пользоваться: въезжать, выезжать, траки, легковой транспорт, рабочий. Плюс все, кто едет по Ленинградке, тоже получат возможность мобильно разворачиваться в эту сторону. Также эта развязка важна и для тех, кто движется по ЦКАД. Это очень удобно для жителей.

Развязка улучшит дорожную ситуацию на трассе М10 «Россия» в районе Солнечногорска. Фото: Пресс-служба правительства МО

КСТАТИ

Забота о местном производителе

Губернатор регулярно обращает внимание крупных торговых сетей, что на полках магазинов в Подмосковье обязательно должен быть товар местных производителей.

- У нас на полках продукция примерно 480 локальных производителей - это около 38% всех товаров, - рассказал Игорь Шехтерман. - В одном только столичном регионе они дают оборот около 80 млрд рублей. При этом больше 200 подмосковных производителей из 480 через наш распределительный центр по всей стране поставляют товары во все наши магазины «Пятерочки» и «Перекрестка». Это больше 500 млрд рублей в год.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Для производств из Московской области сотрудничество с крупными сетями означает выход на новые рынки сбыта, развитие, наращивание производственных мощностей.

Стоит отметить, что РЦ «Северный» на данный момент самый современный распределительный центр в системе компании. И, кстати, он уже шестой по счету на территории Подмосковья. Такие же центры сейчас успешно работают и дают рабочие места в городских округах Богородский, Лобня, Щелково, Ленинский и Раменский.