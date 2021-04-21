Два ведра воды на квадратный метр: 21 апреля в Москве и области снова ожидаются дождь и снег

Во вторник в столичном регионе выпало больше трети месячной нормы осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождь, который начался в Москве вечером 20 апреля, продолжался всю ночь на среду, 21 апреля. На Востоке и Севере Москвы прошел снег. И если в городе он быстро таял, то в некоторый районах Подмосковье припорошило основательно. После нескольких недель весенней оттепели минувшей ночью похолодало до нуля градусов Цельсия.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе за сутки выпало 15-19 мм осадков. Это больше трети месячной нормы. Метеоролог сравнил это с полутора-двумя ведрам воды, вылитыми на квадратный метр. Для даты 21 апреля такое число осадков может стать рекордным.

— В течении дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью уходящего балканского циклона. Ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные осадки в смешанной фазе (снег и дождь — прим.ред.). Ветер западный 4 — 9 метров в секунду, — сообщил Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что 21 апреля воздух в Москве днем прогреется не выше +6…+8 градусов Цельсия. В Подмосковье +4…+9 градусов Цельсия. Специалист уточнил, что такая погода на пять градусов ниже климатической нормы.

По прогнозам Гидрометцентра России, дождь в Москве будет идти каждый день до конца недели — 25 апреля. Однако серьезных ливней больше не предвидится. При этом температура воздуха будет «скакать»: днем доходить до +16…+18 градусов Цельсия, а ночью опускаться до +2…+4 градуса Цельсия и даже уходить в небольшой минус.