Дедушкины письма с фронта и мамин выпускной альбом: какие вещи можно передать в Главархив

Фото: cga.mos.ru

Семейные фото, письма и вещи горожане могут сдать бесплатно в столичный Главархив. Услуга словно специально придумана для тех, кому негде хранить домашние артефакты, а выбросить жалко. А может быть, просто некому передать их по наследству. Рассказываем, куда отнести фамильные реликвии и что с ними потом будет.

ГДЕ ПРИНИМАЮТ

Нужно обратиться в ближайший центр госуслуг столицы с паспортом и материалами, которые хотите передать в Главархив. Специалист офиса в специальных перчатках аккуратно упакует семейные реликвии в транспортировочные пакеты. Затем документы и предметы отвезут в центральный архив города на вечное хранение. При необходимости материалы отреставрируют.

ЧТО МОЖНО ОТДАТЬ

Впервые массово услугу запустили накануне Дня Победы в 2019 году. Все началось со сбора предметов военного времени. Причём сдать их в Главархив Москвы по-прежнему могут жители как столицы, так и других регионов России. Сейчас принимают:

- фронтовые фотографии, письма и почтовые открытки;

- ордена и медали, в том числе иностранные;

- удостоверения, почетные грамоты и другие документы;

- личные дневники, воспоминания и рисунки;

- номера газет военных лет;

- одежду и предметы быта, например, форму защитников, полевые сумки, чемоданы, канцелярские и бритвенные принадлежности, посуду, часы, игрушки.

С мая этого года можно будет принести:

- фотопленки с советского времени до 2000-х годов из семейных архивов, снимки с которых уже сложно распечатать.

Фото: сga.mos.ru

ИДИ И СМОТРИ

Сданные предметы и документы с согласия владельцев могут представить на выставках Главархива и в образовательных проектах.

1. Сейчас составленные из домашних реликвий бесплатные экспозиции «Москва - с заботой об истории» можно увидеть «живьем» в 24 центрах госуслуг (адреса ). Они открыты ежедневно в районных МФЦ с 8.00 до 20.00, во флагманских офисах - с 10.00 до 22.00.

Во время пандемии эти выставки перешли также в виртуальный формат на портале «Я дома». Теперь их можно посмотреть как офлайн, так и онлайн.

2. Ещё одна площадка - электронный музей. В нем два зала - Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы и мирное время с 1950 по 2000 годы. Некоторые вещи представлены здесь в 3D-формате, к примеру, военная форма или российские и иностранные объемные модели медалей и орденов.

В виртуальном музее "Москва. С заботой об истории" два зала - Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы и мирное время с 1950 по 2000 годы.

На сайте также можно посмотреть документальные видео о событиях войны и ролики с участием российских артистов, анимированные карты ключевых битв, новостную хронику с 1941 по 1945 год, рассекреченные документы из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области и многое другое.

3. Семейные реликвии можно увидеть и в читальном зале Главархива. Адрес: ст. м. «Калужская», ул. Профсоюзная, д. 82, корп. 1.

Время работы: понедельник - с 9.30 до 16.30, вторник и четверг - с 12.00 до 20.00, пятница - с 9.30 до 15.00. В читальном зале соблюдаются необходимые в пандемию санитарные правила. Столы находятся на большом расстоянии друг от друга, помещения регулярно дезинфицируют. Посетителям нужно надевать маски и перчатки.

В скором времени все эти экспозиции пополнят оцифрованные фотографии с переданных жителями старых пленок. Благодаря снимкам из личных архивов москвичей можно будет узнать или вспомнить, например, куда горожане любили ездить на отдых, во что наряжались на первую школьную линейку и выпускной, как праздновали свадьбу и Новый год.

КСТАТИ

Пишите мемуары!

На вечное хранение в Главархив принимают не только вещи, но и воспоминания. Для потомков это память о человеке и его семье. А для историков - ценный источник информации о событиях, привычках, обычаях ушедшего времени. Поэтому для москвичей старшего возраста Департамент труда и соцзащиты населения и Главархив запустили онлайн-клуб мемуаристики «Линия жизни».

Занятия клуба проходят онлайн. Сотрудники архива объясняют, с чего начинать свое исследование, как описывать историю семьи и говорить о разных событиях своей жизни. Участникам клуба выдают специальные тетради, куда они смогут вносить записи, вклеивать фотографии, газетные вырезки, билеты. Потом готовые мемуары с согласия авторов показывают на городских выставках и используют в публикациях. На занятия клуба можно записаться по телефону городского клубного пространства «Мой социальный центр» - (499) 134-49-28.

КУДА ЕЩЁ ПОДАТЬСЯ

Народную экспозицию собирает и музей ВДНХ. Напомним, с 1 августа 2019 года он находится в правом крыле арки главного входа. Все желающие могут передавать сюда предметы из домашнего архива. Единственное условие - вещи и фото должны быть связаны с главной выставкой страны.

Для этого нужно отправить на электронный адрес museum@vdnh.ru письмо с фотографией возможного экспоната и его кратким описанием. Еще надо рассказать о том, как этот предмет или документ оказался у нынешнего владельца, и оставить свои контактные данные.

Историческую ценность вещей оценит экспертный совет из историков, музейных работников, специалистов в области архитектуры, сотрудников архивного фонда ВДНХ. Затем с автором свяжутся.

Каждый экспонат отснимет музейный фотограф. Эти картинки вывесят в специальном разделе медиатеки ВДНХ. Некоторые артефакты выставят на экспозиции.

Всем, кто пополняет коллекцию, положены благодарственное письмо и бесплатное посещение музея ВДНХ. А на сайте и официальных страницах ВДНХ в соцсетях публикуются рассказы о таких жителях.