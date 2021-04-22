На Тверской улице появится временная желтая разметка для военной техники в преддверие Парада победы

Бронетехника Парада Победы на Тверской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва готовится к Параду победы на Красной площади. В этом году пандемия не помешает провести традиционную торжественную церемонию. Напомним, репетиции с участием пеших колонн, сухопутной и авиационной техники уже проходят на полигоне в подмосковном Алабино. В Москве ночные тренировки парада Победы намечены на 29 апреля и 4 мая. Генеральная репетиция на Красной площади состоится 7 мая.

Коммунальные службы столицы начали готовить город к параду.

«Прошедшей ночью специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая».

По его словам, на линии этой разметки будут ориентироваться водители военной техники во время проезда по городу на репетиции и сам парад Победы 9 мая.

Глава Комплекса городского хозяйства призвал водителей быть внимательнее на этом участке дороги.

«Желтая разметка наносится исключительно для движения военной техники, автомобили продолжают ездить по обычной схеме», - подчеркнул Петр Бирюков.

Кроме того, по заявке Минобороны уберут разграничительные ограждения и островок безопасности с дорожными знаками на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее по маршруту. Это поможет военной технике быстрее проехать к месту временного дислоцирования. После репетиций и парада ограждения полностью восстановят.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году в параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 самолетов и вертолетов.