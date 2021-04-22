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Общество22 апреля 2021 12:19

Новый маршрут МЦД-4 соединит все центральные вокзалы Москвы

Пригородные платформы на этой линии постепенно реконструируют
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Пригородные платформы на этой линии постепенно реконструируют

Пригородные платформы на этой линии постепенно реконструируют

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Одной из станций будущего маршрута МЦД-4 станет Внуково. После реконструкции эта платформа уже превратилась в пригородный вокзал Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

«Мы продолжаем работу на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением, - сказал сегодня, 22 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии обновленной станции Внуково. - Это, пожалуй, из всех МЦД-4 самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы уже строим его года три-четыре, наверное, интенсивно. Это строительство третьих, четвертых путей, соединение с Белорусским и Горьковским направлением железной дороги».

По его словам, четвертый диаметр соединит все семь центральных железнодорожных вокзалов столицы - Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский, Белорусский.

При этом, как отметил Собянин, железные дороги постепенно становятся городским транспортом.

«Одновременно создается пассажирская инфраструктура, строятся вокзалы, - напомнил мэр. - В прошлом году на этом направлении построили и реконструировали пять вокзалов. В этом году необходимо построить еще семь, включая такие крупные как Кутузовский, Аминьевский - это вообще новый вокзал, который будет соединен с Большой кольцевой линией. Тогда отсюда можно будет за 25 минут доехать до ближайшей станции метро. Очень масштабный, очень крупный проект».

ГДЕ НАХОДИТСЯ

Станция Внуково разместилась в поселении Внуковское в Новой Москве между станциями Лесной городок и Мичуринец Киевского направления МЖД.

ЧТО СДЕЛАЛИ

На обновлённой станции появились:

- островная платформа с навесом на всю длину для защиты пассажиров от непогоды;

- стойка SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поезда;

- для прохода на платформу - надземный пешеходный переход через пути, оснащённый лифтами и эскалаторами, с вестибюлями со стороны улицы Железнодорожная и Минского шоссе;

- в пассажирском терминале - две кассы, в том числе с заниженным окном для инвалидов, а также панорамное остекление, динамическая система навигации, турникеты и туалеты;

- для обогрева в морозы - тепловые завесы и инфракрасные обогреватели

От вокзала до перехода на Минском шоссе проложили пешеходную дорожку для жителей подмосковного микрорайона «Одинцово-1».

В ближайшее время от станции до остановок наземки поставят навесы для прохода пассажиров, а также обновят павильоны ожидания. Здесь появятся дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг), стоянка такси, перехватывающие парковки на 805 машиномест и многоуровневый гараж площадью 22,15 тысяч квадратных метров.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Ежедневно станцией Внуково пользуются около 1,9 тысяч пассажиров. К 2025 году пассажиропоток здесь может вырасти до 5,5 тысяч человек в сутки.

Поездка от Внуково до Киевского вокзала по железке занимает 30 - 35 минут. А такой же путь в часы пик на машине требует в два раза больше времени – около 1 часа.

ПЛАНЫ

Для открытия МЦД-4 на Киевском направлении железной дороги в ближайшие годы переделают старые железнодорожные платформы в современные городские вокзалы, построят новые станции, дополнительные третий и четвёртый главные пути на участке Москва – Апрелевка.

«Сейчас на МЦД-4 ведется строительство двух новых станций – Минская и Аминьевская, мы планируем открыть их в этом году, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Реконструкцию пяти существующих остановочных пунктов – Кокошкино, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская и Апрелевка – также завершим до конца года».

Ранее на Киевском направлении железной дороги открылись четыре станции – новая Санино и реконструированные Победа, Мичуринец и Крекшино.

Тактико-технические характеристики

Маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский» выглядит так:

- длина - 86 километров;

- 39 остановочных пунктов;

- конечные станции - Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД;

- с 18 станций - пересадки на станции метро, МЦК и МЦД;

- движение поездов с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов;

- суточный пассажиропоток - 455 тысяч человек, что на 84% больше, чем сейчас.

Открытие МЦД-4 улучшит транспортное обслуживание 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллиона человек. Столица станет ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других соседних поселений.

Движение поездов на МЦД-4 планируют запустить в 2023 году.

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