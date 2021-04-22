Бесценный Рубин гражданской и военной авиации России

В рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Года науки и технологий и в честь празднования 75-летнего юбилея со дня основания ПАО АК «Рубин» Московский областной союз промышленников и предпринимателей (Региональное объединение работодателей), руководство корпорации «Рубин» и Союз журналистов Подмосковья 20 апреля 2021 года организовали тур на это уникальное предприятие для региональной и федеральной прессы.

Авиационная корпорация «Рубин» – единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое выпускает изделия для взлетно-посадочных устройств, гидроагрегаты и гидросистемы современных самолетов и других летательных аппаратов всех типов. В мире таких предприятий всего пять.

Практически вся отечественная гражданская и военная авиация летает с изделиями АК «Рубин»: тут их разрабатывают, производят и ремонтируют.

За 75 лет работы специалистами этой прославленной корпорации спроектировано и поставлено на производство свыше 1500 изделий и систем авиационного назначения, в том числе для космического комплекса «Буран». Многие научные разработки и методики уникальны и не имеют аналогов, зарегистрировано более 300 различных патентов на изобретения и полезные модели.

«Рубин» неоднократно принимал участие в международных авиасалонах в Ле Бурже (Франция), Фарнборо (Англия), Сингапуре, Китае, Международном авиакосмическом салоне в г. Жуковском (Россия).

Предприятие динамично развивается — в 2018 году было создано новое подразделение, связанное с разработкой оборудования для объектов нефтегазового комплекса России.

Во время пресс-тура для журналистов проведена экскурсия по предприятию, оснащенному новейшим высокотехнологичным оборудованием с программным обеспечением, где работают квалифицированные рабочие и специалисты. Посетили и конструкторский отдел - центр технического прогресса - колыбель совершенствования производимых устройств и агрегатов. Разработки новых композитных материалов применяются не только для производства взлетно-посадочных изделий для воздушных судов, но и в других отраслях промышленности — газовой, автомобильной, дорожной, речном и морском транспорте. Заглянули в ОТК - подразделение по контролю качества производимой продукции.

Пресс-тур закончился конференцией, на которой присутствовал генеральный директор ПАО АК «Рубин» Александр Окулов. Он ответил на вопросы о достижениях предприятия, планах и направлениях дальнейшего развития, новых технологиях, росте объема выпускаемой продукции, строительстве новых цехов. Руководитель рассказал и о кадровой политике ПАО АК «Рубин» - как сохраняется и развивается научно-технический и интеллектуальный потенциал, что является важнейшим фактором эффективности производства и конкурентноспособности создаваемой продукции. Выяснилось, что в первую очередь это сотрудничество с вузами и сузами, закрепление молодых специалистов после производственной практики на площадке корпорации. Многое делается и для поддержания здорового образа жизни — на предприятии действуют секции по разным видам спорта. Жизнь кипит. Предприятие активно участвует и в благотворительных проектах, направленных на поддержку ветеранов завода, городского округа и военно-воздушных сил. Не забыты и дети – работают кружки, где юное поколение может проявить себя в техническом творчестве. Регулярно оказывается помощь в проектах по реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.

В благодарность за гостеприимство ПАО АК «Рубин» Секретарь Союза Журналистов России, Председатель Союза Журналистов Подмосковья Наталья Чернышова поздравила руководство корпорации с юбилеем и вручила памятный подарок.