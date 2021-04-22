В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды, которые вывели 460 млн рублей

На текущий момент у полиции заявление о мошенничестве от 120 горожан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, в России о финансовых пирамидах, еще начиная с 1990-х, не слышал только ленивый. По подобным конторам, укравшим миллиарды, энциклопедии писать можно и кино снимать (впрочем, и снимают). Но русский человек все равно всегда и везде надеется на чудо. В том числе экономическое.

В Москве задержали организаторов очередной финансовой пирамиды, которая больше года действовала в самом центре Москвы.

На текущий момент у полиции есть заявление о мошенничестве от 120 горожан. Но, как считают в следствии, на самом деле жертв этой группы аферистов намного больше.

Офис организации находился в Печатниковом переулке (это около Цветного бульвара). Место с очень дорогой арендой. Шикарные помещения действовали на людей, которые приходили на «консультации» к «успешным финансистам», гипнотически. Дивиденды, которые клиентам рисовали на бумажках, были намного выше, чем у самых щедрых банков - от 17 до 24% ежемесячно с каждого взноса. То есть, по такой логике, вложивший в компанию свои кровные человек уже через четыре месяца возвращал свое и дальше начинал загребать денежки лопатой в чистый плюс!

Действительно, как тут не поверить…

И люди действительно несли в фирму деньги. На данный момент известно о том, что аферисты успели получить от граждан 460 (!) миллионов рублей. Работали по «классике»: первый месяц-два проценты действительно выплачивались в срок и как договаривались, но потом начинались проблемы - «чисто техническая проблема с банком, на следующей неделе переведем» и все в таком роде.

- Для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

- Пятеро подозреваемых были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила Ирина Волк.