Организатора пансионата для неизлечимо больных в Красногорске осудят за смерть 12 пенсионеров

Владелец сгоревшего хосписа Дмитрий Новиков. Фото: Следственный комитет России

В суд ушло дело о пожаре в красногорском интернате для престарелых. Возгорание случилось 10 мая 2020 года. В микрорайоне Опалиха бизнесмены арендовали трехэтажный коттедж.

Случилось замыкание проводки: из строя вышел водонагреватель. Пламя охватило особняк. От ожогов и отравления угарным газом погибли 12 человек — все это пожилые постояльцы интерната. Многие не могли ходить самостоятельно, а сотрудники дома опеки об эвакуации стариков не позаботились.

Возгорание случилось 10 мая 2020 года. В микрорайоне Опалиха бизнесмены арендовали трехэтажный коттедж. Фото: Предоставлено очевидцами

Главным фигурантом уголовного дела стал организатор бизнеса.

— По версии следствия, в марте 2019 года обвиняемый арендовал жилой дом. С целью извлечения прибыли, разместил в интернете рекламу, нанял персонал. Чтобы разместить в доме максимальное количество лиц пожилого возраста, сделали перепланировку. При этом им не были соблюдены меры пожарной безопасности, не установлены системы оповещения и не проверены отделочные материалы в помещениях, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Интернат назывался «Второй дом». Судя по сайту, который ныне ликвидирован, принимали ветеранов, инвалидов и с неизлечимыми болезнями. Во время следствия выяснилось, что вся документация заведения была сделана очень хитро. Хоть там и обещали уход за пожилым, но формально медицинских услуг не оказывали. Для работы персонал нанимали через субподряд. А пожилых заселяли как рядовых постояльцев гостевого дома.

От ожогов и отравления угарным газом погибли 12 человек — все это пожилые постояльцы интерната. Фото: Предоставлено очевидцами

Уголовное дело направлено в Красногорский горсуд. Статья уголовного кодекса за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло смерть более двух лиц, предусматривает до десяти лет колонии.