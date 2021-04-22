Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел для блогеров семинар о поиске людей

Олег Леонов провел семинар для блогеров о работе поисковых волонтеров

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел семинар для блогеров о работе поисковых волонтеров. Известный поисковик рассказал о проекте «Островок безопасности» и о том, почему важно подавать заявление о пропаже своих родственников сразу.

«В России ежегодно пропадает без вести 20 000 человек. Это чудовищные цифры. По этому показателю мы опережаем погибших в ДТП», - отметил Олег Леонов.

Любопытный факт: больше всего людей теряются в городах, прямо у всех на виду. Именно поэтому работа по информированию граждан является важнейшим способом профилактики подобных происшествий. Чаще всего пропадают дети и пожилые люди. И от того, насколько оперативно родственники пропавших позвонят на горячую линию «ЛизаАлерт», и зависит успех поисков. Ведь самое важное в работе поисковиков – это время и информация.

Олег Леонов напомнил, что никакого правила «трех суток» не существует. Родственники или знакомые могут подать заявление о пропаже сразу. По статистике, если поиски начнутся в первые часы после пропажи, вероятность найти человека живым превышает 98%.

«Чем больше мы соберем информации и чем тщательнее обработаем, тем меньше времени уйдет на поиск. Именно поэтому для нас важна работа с родственниками и другими службами», - рассказал поисковик.

Он также отметил, что работа отряда была бы невозможна без добровольцев. Сейчас численность отряда составляет 30 000 волонтеров, которые за прошлый год провели 30 000 поисков по всей стране. Олег Леонов пригласил всех желающих присоединяться к отряду:

«В нем каждый найдет применение своим навыкам и знаниям, а главное – поможет людям».