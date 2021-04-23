Первый российский врач в Американской ассоциации хирургов Игорь Хатьков: «У нас больше опыта, чем в других странах»

Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков во время операции. Фото: пресс-служба МКНЦ

Профессор Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов. Организация существует более 140 лет. Считается самым престижным медицинским объединением в мире.

Решение об избрании российского специалиста принято впервые в истории ассоциации. В сообществе 98 почетных членов со всего мира. Московский профессор стал 99-м. Врач возглавляет Московский клинический научный центр (МКНЦ) им. Логинова и является главным онкологом столицы. Игорю Хатькову 54 года. Онколог и хирург, автор 245 научных работ и шести монографий.

«КП» поговорила с московским врачом, работу которого признало мировое сообщество, о политике в медицине, лечении онкологии в столице и прививке от коронавируса для больных раком.

«МНЕ ПРОСТО ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ»

Секретарь Игоря Хатькова пытается уместить в шефа все новые дела, которые появляются в течение дня. Хотя уже утром понятно: график расписан по минутам до позднего вечера.

Раз в пять минут на мобильный Игорю Евгеньевичу кто-то звонит. Он уже перестал обращать внимание на забытый в ухе наушник. В приемной собираются журналисты, а впереди еще пара онлайн-конференций, где нужно выступить. Надо решить вопросы на стройке нового корпуса, провести летучку с сотрудниками. Постоянные уплотнения графика врач встречает стоическим выдохом:

— Давайте разберемся со всем, чтобы уже наконец спокойно работать…

Онколог Игорь Хатьков - автор 245 научных работ и шести монографий. Фото: пресс-служба МКНЦ

— Игорь Евгеньевич, пока сидел в приемной, краем глаза в компьютере секретаря подсмотрел ваш график. Вы сверхчеловек?

— Мне просто интересно работать: нравится оперировать, организовывать лечебный процесс, у нас прекрасный коллектив, от общения в котором получаешь удовольствие. Это переключение, смена занятий — лучший отдых.

— Вы теперь почетный член Американской ассоциации хирургов. Как туда попасть?

— Мы давно представляем результаты работы за рубежом на конгрессах, накопили большой опыт. Наши результаты мировому сообществу кажутся интересными. К тому же работаем с областью медицины, которой занимаются немногие в мире — малоинвазивная онкохирургия (операции через небольшой разрез — прим.ред.).

В американскую ассоциацию нельзя просто вступить, как в другие профессиональные сообщества. Ни за какие взносы. Организация похожа на нашу академию наук. Почетных членов выбирают по представлению других участников.

Пять лет назад мне впервые предложили подать резюме в члены ассоциации. Тогда у меня было недостаточно научных публикаций в международных изданиях. За годы мы это исправили: публиковались в топовых хирургических журналах. После этого я снова подал резюме и ассоциация единодушно проголосовала за мое включение. Об этом уведомили письмом.

МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОСКОВСКИХ БОЛЬНИЦАХ

— У нас сейчас сложные отношения с США. И тут громкая новость: российского врача впервые включают в Американскую ассоциацию хирургов. Медицина вне политики?

— Как видите, это так. У нас профессиональные дружеские отношения со многими учеными и хирургами в разных странах. В работе я никогда не чувствовал зависимость от политической ситуации в мире. Думаю, это черта профессионализма: взаимоуважение и признание успехов друг друга. Тот фундамент, на котором политическая ситуация, наоборот, может меняться в лучшую сторону.

— Кроме уважения членам ассоциации что-то полагается?

— Я не ищу никакой выгоды. Никаких материальных поощрений в ассоциации нет. Это признание заслуг. Независимое. Я даже не знаю всех людей, которые голосовали за меня.

— Вы постоянно говорите «наши результаты», «мы проводим». Но в ассоциацию включили именно вас. Так это личная победа или признание нашей медицины? Хотя вы человек скромный, вряд ли честно ответите...

— Мне просто ответить: ничего невозможно сделать в отрыве от коллектива. Если бы в Москве не организовали должным образом медпомощь, не предоставили то оснащение, которое есть, меня бы никуда не включили. Искренне считаю, что правительство Москвы заботится о том, чтобы мы комфортно и качественно могли делать свою работу.

Работаем в клиниках, которые оснащены по современным стандартам. У нас есть все технологии лечения, которые только существуют в мире. К сожалению, у нас много пациентов. Но мы можем их лечить и нарабатывать большой опыт. И поэтому опыта у нас больше, чем во многих странах. Без коллектива диагностов, анестезиологов, терапевтов мы бы ничего не смогли развить. Поэтому это не моя заслуга, а общая.

ВЕРХНЕЙ ПЛАНКИ КАЧЕСТВА НЕТ

— Система здравоохранения в Москве в последние годы пережила серьезные реформы. Не сказалось ли это на качестве медпомощи?

— Взять наш центр. Соединили две больницы и получился многопрофильный научный центр. Есть виды терапевтической и хирургической помощи: в основе остался институт гастроэнтерологии, открылись отделения пульмонологии, эндокринологии, кардиологии, реабилитация. Фактически весь спектр медпомощи.

Пришли специалисты из ведущих учреждений Москвы. Благодаря изменениям появился уникальный коллектив. Снесли два ветхих здания, на их месте строят огромный корпус, для которого немецкие специалисты прописывали все медицинские нюансы. Жители Москвы получат еще один комплекс для получения врачебной помощи.

Игорь Хатьков: "Работаем в клиниках, которые оснащены по современным стандартам. У нас есть все технологии лечения, которые только существуют в мире". Фото: пресс-служба МКНЦ

— Раньше клинки строго делились по сферам. Централизации всех медуслуг в одном месте — это правильно?

— Это мировая тенденция. Высокопотоковые центры и клиники — это тренд. Есть даже английский термин для них — high-volume. Это позволяет сконцентрировать интеллектуальные и материальные ресурсы — оборудование — в одном месте. Значит, растет качество лечения.

Чем у врача больше практики, тем он лучше лечит. В сложной ситуации можно быстро собрать консилиум. Нам есть над чем работать, потому что верхней планки качества нет.

КЛЮЧ К ЛЕЧЕНИЮ РАКА

— Вы главный онколог Москвы. Чем в вашей сфере гордится столичное здравоохранение?

— Помощь онкопациентам у нас на мировом уровне. Стационары, операционные, обученные хирурги — все есть. Крайне важно: у нас хорошее обеспечение лекарствами, а в мире с ним проблемы. Появилось много новых препаратов. Например, иммунотерапия, которая контролирует опухоли даже на поздних стадиях и способна излечивать в некоторых случаях.

— Академик Ипполит Давыдовский, который жил и работал в XX веке, говорил: все больше людей стали доживать до своего рака.

— Продолжительность жизни заметно выросла в столице в последние годы. Опять же из-за того, что подтянулось качество здравоохранения в Москве. Серьезно сократилась смертность. Соответственно, стало больше пожилых людей, которые заболевают раком.

У нас большинство пациентов — люди старше 70 лет. И опять же преимущество нашего центра: у нас есть кардиологи, ревматологи, которые могут корректировать проблемы пациентов во время онколечения.

— Но какой смысл жить долго, если потом заболеваешь раком? Этой болезни все боятся!

— Ключ к успешному лечению — ранняя диагностика. Доверяйте врачам. При возникновении жалоб обращайтесь за помощью.

Девушкам в 21 год надо обязательно показаться гинекологу — для осмотра шейки матки. В 39 лет обязательна маммография. Мужчинам после 45 лет сдать кровь на ПСА (белок вырабатываемый предстательной железой — прим.ред.). После 50 лет сдать анализ на скрытую кровь в кале и, может, сделать колоноскопию.

Курили больше 10 лет? Обязательно пройдите компьютерную томографию легких. Сейчас из-за ковида многие пошли на это обследование, и мы стали выявлять опухоли. Все это позволяет своевременно начать лечение.

Игорь Хатьков: "Без коллектива диагностов, анестезиологов, терапевтов мы бы ничего не смогли развить. Поэтому это не моя заслуга, а общая". Фото: пресс-служба МКНЦ

ОНКОПАЦИЕНТАМ РЕКОМЕНДУЮ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИДА

— В Москве идет вакцинация от ковида. Онкопациентам стоит делать прививку?

— Сначала мы осторожно относились к направлению пациентов с онкологическими заболеваниями на вакцинацию. Потому что прививка прямо влияет на иммунные ответы организма, а они важны при борьбе с раком. Но сейчас накоплен достаточный опыт, чтобы говорить — вакцинация от коронавируса безопасна для таких больных.

Сначала мы рекомендовали делать прививку между курсами терапии. Сейчас даже на фоне постоянной лекарственной терапии, если человек себя нормально чувствует, можем рекомендовать вакцинацию. Мы не видим серьезных осложнений. Риски совершенно точно меньше, чем от коварного ковида.

— Еще один вопрос, который касается лично вас. Получается, сейчас вы один из 99 самых крутых хирургов в мире. Что чувствуете?

— Само событие мне приятно. Это оценка высшей прослойки медицинского сообщества. Но у меня нет захватывающего чувства. Потому что знаю: останавливаться нельзя.

В сфере онкологической помощи — прогресс. Появляются новые методы лечения. Значит, передо мной новые задачи, надо больше работать. Я знаю много российских врачей, которые внесли больший вклад в медицину, чем я. Поэтому есть на кого равняться.

Почивать на лаврах еще рано. Включение в ассоциацию рождает большую ответственность перед всеми. Когда я работаю, то постоянно думаю: «Как сделать еще лучше?» Тебя отмечают, ты радуешься и идешь дальше. Наверное, в этом ключ к успеху.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве проведут онкофорум

20-21 мая с 9:00 до 20:00 в выставочном зале «Манеж» пройдет Московский онкологический форум-2021. Он станет одним из первых крупных оффлайн-мероприятий для онкологов и врачей смежных специальностей в этом году.

Присоединиться к работе форума смогут не только москвичи, но и специалисты из регионов страны благодаря онлайн-трансляциям. Программа охватывает все направления онкологической помощи — от патоморфологии до высокотехнологичных методов лечения злокачественных новообразований.

Европейские спикеры выступят с лекциями по современным методам лечения. Планируется осветить особенности организации, успехи и планы развития онкологической службы Москвы и европейских стран в «постковидную» эпоху.