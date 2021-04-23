В Москве мужчину ударило током из-за оборвавшихся во время грозы проводов

Непогода с сильным порывистым ветром, градом и ливнями обрушилась на Москву днём в пятницу, 23 апреля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Непогода с сильным порывистым ветром, градом и ливнями обрушилась на Москву днём в пятницу, 23 апреля. Сейчас в разных районах столицы коммунальные службы борются с последствиями стихии. В основном речь идет о поваленных деревьях. Одно из них чуть было не привело к трагедии.

Во втором часу дня на Дмитровском проезде около станции метро Дмитровская упавшее дерево оборвало провода линии электропередач.

- Один из прохожих получил удар током. С места происшествия он был госпитализирован в ожоговое отделение, - сообщил «КП» источник в экстренных службах.

Сейчас на месте ЧП работают столичные коммунальные службы. Обрыв проводов обещают устранить в кротчайшие сроки. В ближайших домах временно отключили электроэнергию.

Тем временем столичный МЧС предупреждает, что порывистый ветер сохранится в столице до воскресенья, 25 апреля. Жителям стоит быть острожными и по возможности не находиться рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

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