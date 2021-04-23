На селе не заскучаешь!

Ламы, пони, птицы - целый контактный зоопарк под открытым небом.

Май - лучшее время, чтобы отправиться в путешествие по сельским глубинкам. Увидеть разгар весны, отведать натуральных продуктов, познакомиться с бытом сельских жителей, освоить новые навыки и лучше понять историю страны - здесь каждый найдет что-то ценное для себя. «КП» сделала подборку интересных мест для любителей сельского туризма, отобрав их из сотен «провинциальных жемчужин» по всей стране. Уровень благоустройства и сервиса во многих из них не разочарует даже самых придирчивых путешественников.

Маршрут № 1

Агроферма «Пони-кони двор», Калининградская область

Полесский район находится северо-восточнее Калининграда. За обилие рек, каналов и дамб его прозвали «Калининградской Голландией». Здесь процветает сельское хозяйство и сельский туризм. Например, на агроферме «Пони-кони двор» можно погрузиться в пасторальную атмосферу: пасти овечек, доить коров и коз, собирать свежие куриные яйца. Кролики, индоутки, индюшки и ламы готовы фотографироваться с гостями.

Особо отважные посетители могут обучиться верховой езде в манеже под присмотром инструкторов. А опытных наездников приглашают на конную прогулку по живописным полям. Кони и пони - главные любимцы на ферме.

Здесь проводят групповые и индивидуальные экскурсии. Можно расположиться на ночь в палатке или автофургоне, наблюдать у костра за звездным небом. Организована ловля рыбы в Полесском канале (плотва, густера, лещ, окунь, щука и судак).

По пути на ферму не забудьте посмотреть уникальные достопримечательности Полесского района: замок Лабиау времен Тевтонского ордена, построенный во второй половине XIII века, и мост Адлербрюке (Орлиный мост).

Замок Лабиау служил пограничным укреплением для обороны от западнобалтских племен - надровов и скаловов, а также литовцев. Это место сбора рыцарей для походов в Литву. Сейчас замок - памятник федерального значения. В нем расположены муниципальный музей истории Полесского района, галерея картин местных художников, подростковый клуб.

Мост Адлербрюке в Полесске известен также как Орлиный мост из-за башен в форме головы орла. Его строительство начали в 1919 году, а открытие состоялось в 1922-м. В 2002 году мост реконструировали, оснастив механизм разводного пролета новой гидравлической системой. Теперь разводка и сходка моста занимают всего пять минут.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине или общественным транспортом до Полесска, потом на такси. Расстояние от Полесска - 5 км, расстояние от Калининграда - 53 км. Поселок Беломорское, ул. Заречная, 4.

Маршрут № 2

Виноградники в «Поместье Голубицкое», Краснодарский край

Здесь особая роза ветров, поэтому и вина получаются особенные.

Этот туристический центр помогает познакомиться с тайнами производства вина, посетить подземные тоннели, где его выдерживают, продегустировать коллекционные моносортовые тихие вина.

«Поместье Голубицкое» считается одним из самых красивых проектов. Стилистику определяют прежде всего географическое положение и ландшафт: винодельня расположена в уникальном по красоте месте - на Голубицкой стрелке недалеко от станицы Голубицкой. На узкой полоске суши между Ахтанизовским лиманом и Азовским морем особая роза ветров. Отсюда открываются панорамные виды на море и Таманский полуостров с песчаными пляжами и активными грязевыми вулканами.

Площадь виноградников - 231 гектар. Здесь выращивают семь европейских сортов - Каберне-Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Рислинг. Для хранения вин оборудованы буты из кавказского дуба.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине, такси, расстояние от Краснодара 160 км, от Темрюка - 9 км, станица Голубицкая, ул. Красная, д. 9.

Маршрут № 3

ЭтноДом «Старовер», Бурятия

Самая старинная изба в селе Новая Брянь, построенная еще в XVIII веке без единого гвоздя, ждет гостей. Здесь можно прикоснуться к истории: собраны предметы быта, одежда и утварь старообрядцев. Хотите испечь оладьи и лепешки в настоящей глинобитной печи, попробовать старинные блюда из натуральных продуктов с местного подворья - все это можно сделать под выступление фольклорных коллективов!

Знакомство с бытом бурятских селян полезно дополнить однодневным туром по историческому маршруту: у горы Каменка сохранилась стоянка древнего охотника за шерстистыми носорогами. Можно погулять по сосновому лесу, вдыхая запахи разнотравья, и пройти квест «Найди каменоломню».

Изба построена в XVIII веке без единого гвоздя.

Шаман-Гора - сакральное место. По легенде, у ее подножия в пещере жил шаман-отшельник. На скале сохранились древние наскальные рисунки - петроглифы, а рядом с горой расположены два огромных камня. Согласно поверью, если пройти через узкую щель между ними, можно очиститься от грехов.

Пещера-Грот «Старая Брянь» тоже древнее место. По легендам кочевников,здесь меркиты прятали украденную жену Чингисхана - Борте Худжин. Она так тосковала по любимому мужу, что из ее слез выросла огромная лиственница.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине от Улан-Удэ 80 км, с. Новая Брянь. Тур организует также агентство «Байкал-этно» b-etno.ru.

Маршрут № 4

Малкинский конный завод, Кабардино-Балкария

С 1870 года здесь выращивали коней для нужд армии.

Культовое место для ценителей лошадей. Завод, или, как он тогда назывался «конный рассадник», был основан в 1870 году для пополнения кавалерийских частей царской армии кабардинскими скакунами. Спустя годы здесь удалось полностью восстановить эту породу. Кабардинские лошади - гордость Северного Кавказа России. Оценить типичность и стать чистокровных жеребцов-производителей и маток завода приезжают знатоки из всех регионов России и Европы.

Также здесь проходят конные пробеги международного уровня. Село Приречное хорошо благоустроено. А ухоженные левады, обширные сенокосы и пастбища для табунного содержания делают конный завод одним из самых красивых мест республики.

За последнее время здесь восстановлен исторический облик Центральной усадьбы, отреставрированы знаменитые Красная и Белая конюшни. Поголовье лошадей на конном заводе сейчас превышает 320 голов.

КАК ДОБРАТЬСЯ

К конному заводу ведет асфальтированная дорога от федеральной трассы «Кавказ», можно добраться общественным транспортом: с. Приречное, ул. Буденного, 7Б.

Маршрут № 5

Фермерское хозяйство «Лукино», Тульская область

Здесь можно задать корм ягнятам, подоить коз и, устав, уснуть в стоге сена.

Настоящая действующая семейная ферма, на которой каждый может приобщиться к сельской жизни, покормить животных, подоить коз и коров, а в завершение - устроить профессиональную фотосессию на лоне природы. Здесь можно остаться на ночлег, провести уик-энд или просто записаться на однодневную экскурсию. Для детей оборудованы просторные игровые площадки.

Любители мастер-классов могут обучиться копчению сала, вязанию игрушек из лыка, росписи пряников. Организована рыбалка в реке и пруду (карп, амур), после которой так приятно попариться в настоящей русской бане. Здесь же можно зажарить шашлык из свежайшего мяса, продегустировать блюда, приготовленные в русской печи.

Есть что посмотреть и в округе: Тульский кремль, Куликово поле, музей Толстого «Ясная Поляна» и многое другое.

КАК ДОБРАТЬСЯ

На машине или электричке с Курского вокзала до станции Ясногорск и такси. Расстояние от Москвы 140 км, от Тулы 43 км. Ферма работает круглосуточно.