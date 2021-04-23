Профессора, который проектировал «Буран», обвиняют в заказном убийстве зятя: из-за внуков или криптовалюты

Задержанный ученый Александр Кибальченко. Фото: ГУ МВД по Москве.

Последний раз Тимура Зайниева видели живым 4 марта нынешнего года. Его сняла камера видеонаблюдения.

43-летний программист шел к дому на северо-западе Москвы. День. Светло. И тут вдруг рядом тормозит машина, из нее выскакивают четверо парней. Зайниева швырнули в сугроб на обочине дороги, пару раз «пропечатав» в грудь. Окружили.

Увидев потасовку, рядом притормозил белый внедорожник. Но к нему тут же направился один из тех четверых.

- Да вы не беспокойтесь. Это полицейская спецоперация. Преступника ловим…

Водитель подумал еще несколько секунд и уехал.

Разговор с Зайниевым на повышенных тонах продолжался еще около минуты. Тимур несколько раз пытался встать, но его каждый раз укладывали назад. На крики никто больше не откликнулся.

Потом (все это сохранилось на видео) подъехал серый «Фольксваген» и сопротивляющегося Зайниева еще около минуты пытались туда упаковать, зажав на заднем сидении. В итоге, получив пару ударов электрошокером, мужчина обмяк. Машина тронулась.

Через несколько минут Тимур был убит…

Момент похищения Тимура Зайниева попал на камеры видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД по Москве.)

«ОН САМ УДАРИЛСЯ»

Похитителей удалось задержать спустя несколько дней - взяли их на квартирах в разных районах Москвы.

- Один из них утверждал на допросах, что Тимура Зайниева они убили случайно, - говорит источник в следствии. - Якобы тот в машине начал оказывать активное сопротивление, пытался вырваться, открыть дверь, кричал. В этой потасовке его задушили.

Труп подельники увезли в подмосковный Красногорск и спрятали в гараже. Как это было, рассказывали в оперативном видео.

- Почему у него все лицо разбито?

- Он сам ударился, - невозмутимо отвечает один из похитителей.

Впрочем, это были первые показания.

Затем один из задержанных признался, что на самом деле убийство заказное. И имя заказчика назвал. И сумму, которую четверка подельников должна получить за выполнение заказа, - 50 тысяч долларов.

Следственный комитет заявил, что по делу о заказном убийстве и похищении задержан известный профессор. Бывший тесть убитого.

УЧЕНЫЕ В ШОКЕ

Доктору технических наук Александру Кибальченко 63 года. В 1980-е он работал инженером в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, имел отношение к разработке некоторых систем для знаменитого космического корабля «Буран». В 1990-е ушел преподавать в МГТУ имени Баумана, в свои тридцать с хвостиком стал одним из самых молодых профессоров в истории российских вузов. Имеет десятки патентных свидетельств на различные технические разработки.

И вдруг человека с таким послужным списком обвиняют в заказе на похищение и убийство своего же бывшего зятя!

Никто из коллег поверить в это не может - в распоряжении «КП» целый пакет положительных характеристик, написанных на Кибальченко учеными разного уровня. Многие считают, что уголовное дело - заказное, а самого инженера Кибальченко подставили.

Убитый Тимур Зайниев. Фото: семейный архив.

ПЯТЬ ЛЕТ В СУДАХ

Убитый Тимур Зайниев и дочь Александра Кибальченко Виктория давно в разводе. От брака остались дети. При этом последние лет пять бывшие супруги продолжали судиться. За детей, за имущество и по разным другим поводам.

- С одной стороны, это довольно типичная ситуация, когда мама забирает детей и делает все, чтобы папа исчез из их жизни, рассказывая про него гадости, - говорит адвокат Антон Жаров, последние годы представлявший интересы Зайниева в судах. - И в этой истории именно мама была инициатором развода, это она подавала в суд, деля имущество (по информации «КП» - квартира в Москве, дачный участок и мебель, - Авт.) и требуя, чтобы дети жили с ней. Таких конфликтов между бывшими супругами много, но большинство ведь как-то договариваются.

По словам Жарова, от Виктории за несколько лет одних только исков о защите чести и достоинства – в судах восемь штук.

- Я последний раз видел ее на заседании года два назад, - продолжает адвокат. - Она подала иск к матери Тимура Зайниева, которая якобы в частном разговоре сказала кому-то, что Виктория плохая хозяйка. Разумеется, такие абсурдные дела закрывались. А в раздел имущества, например, был включен старый компьютерный стул за 4 тысячи рублей. Исков были десятки.

По словам адвоката Жарова, его клиент Тимур Зайниев переживал, что бывшая жена увезет детей за границу и он больше никогда их не увидит.

СКАНДАЛ С БИТКОИНАМИ

У адвокатов семьи Кибальченко другая версия.

- Александр Валентинович хотел, чтобы его внуки учились в Лондоне, в хорошей школе. Но бывший муж Виктории не соглашался, - объясняет «Комсомольской правде» адвокат Александр Карабанов. - Суды по этому поводу шли последние два года. При этом сам Тимур в жизни детей никакого участия не принимал, даже алименты не платил.

О Тимуре Зайниеве известно, что он имеет несколько высших образований, в том числе экономическое. Раньше работал в крупной инвестиционной компании «Тройка-Диалог».

- А в последнее время он занимался криптовалютами, - утверждает Карабанов.

По словам адвоката, фирма, в которой трудился Зайниев, предлагала своим клиентам инвестировать в биткоины и прочие криптовалюты, получать прибыль за счет роста курса «крипты». Многие несли миллионами. И сейчас гендиректор фирмы в бегах, а сама контора в эпицентре расследования с сотнями пострадавших.

- Похищены вклады на миллионы долларов, - продолжает адвокат. - По моей информации, были люди, которые требовали у Зайниева, чтобы он вернул пропавшие деньги. Аукнулось и его бывшей семье. Александру Кибальченко звонили какие-то люди, угрожали, что пока Тимур не отдаст долги, за внуками Кибальченко «внимательно наблюдают».

А вот адвокат Антон Жаров уверяет, что его убитый клиент был всего лишь программистом.

- Да, он работал в различных финансовых организациях, но именно как программист, никаких инвестиций он не привлекал. Однажды был интересный случай: мой клиент получил на телефон SMS-сообщение с неизвестного номера: «Все нормально, я его испугал». А следом позвонил его тесть Александр Кибальченко: «Ты кого на меня наслал?!» Но это же была инсценировка...

ФАЛЬШИВЫЙ ОТСТАВНИК ФСБ

Крепкого мужчину с видеозаписи, где избивают Зайниева, зовут Роман Осипов. По версии следствия, именно он руководил похищением и убийством Тимура. Он же в итоге и дал показания против ученого.

По словам адвоката Александра Карабанова, профессор Кибальченко действительно знает этого человека.

- Когда они познакомились, Осипов представлялся отставником ФСБ, предлагал свои услуги по инвестированию денег. Но потом уже стало известно, что он к спецслужбам не имеет никакого отношения, на самом деле когда-то был всего лишь водителем в ППС. Бесконечные суды измучили всех Кибальченко и рядом с семьей время от времени появлялись люди, которые обещали помочь. Тот же Осипов предложил поговорить с Зайниевым и убедить того дать согласие на выезд детей в Лондон на учебу. Речь шла только о разговоре. Убивать Тимура ему никто не поручал!

По версии Карабанова (в прошлом, кстати, следователя из МВД) то, что произошло дальше - «эксцесс исполнителя».

- Они в процессе этого «разговора» случайно убили Тимура, а потом Осипов прикинул, что он собрал всех этих людей, приказывал им и теперь может пойти по делу как заказчик убийства. Вот он и пытается скостить себе срок, выставив заказчиком почтенного профессора.

- А 50 тысяч долларов, которые, как утверждает следствие, Осипов получил от Кибальченко?

- Осипов не в первый раз брал у Кибальченко деньги на короткие сроки, чтобы вернуть с процентами. Есть расписка!

Дело запутанное. У каждой стороны свои версии.

Тем не менее, в следствии заказчиком убийства считают именно инженера Александра Кибальченко. Говорят, что пожилой мужчина даже задержан был в момент, когда садился в поезд, отбывающий в другую страну - следователи уверены, что ученый пытался бежать.

«Комсомолка» следит за развитием этого дела.