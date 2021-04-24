"Закупили 10 тысяч коек": Москвичам обещали подземный паркинг, но решили переделать его под жилье для мигрантов

Это здание возводили как многоуровневый паркинг, а сейчас перестраивают Фото: Андрей АБРАМОВ

Жилой комплекс «На Мельникова» в Южнопортовом районе Москвы заселили пару лет назад. На его месте был завод железобетонных конструкций. Промзону превратили в хороший квартал.

Обещали жителям во дворе многоуровневый паркинг. Построили, но так и не начали использовать по назначению.Стоянку продали другому юрлицу. Тут местные и заподозрили неладное.

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА

Сейчас все въезды в паркинг заколочены стальными листами. Мимо него по лужам шлепают школьники. Трое пацанят, размахивая пакетами со сменкой, обсуждают: будет хостел.

В окнах здания копошатся рабочие. Но при виде камеры растворяются. Местные жители говорят, что работы не прекращаются даже ночью. У въезда на бывшую стоянку навалены мешки бетонной смеси. Сквозь окна видно, что в комплексе возвели перегородки — разбили парковочные места на комнаты. На фасаде болтается объявление «Частная территория».

На фасад повесили такие объявления. При этом положенный законом строительный щит с информацией обо всех работах отсутствует Фото: Андрей АБРАМОВ

В ЖК «На Мельникова» есть подземный паркинг. Но цены там кусаются: от одного миллиона рублей за машноместо. Многие ждали многоуровневую стоянку, поскольку застройщик обещал, что она будет дешевле.

— 19 апреля сюда приехали строители. Рабочие говорят, что будет хостел. Сказали, что закупили 10 тысяч коек. Это же мировой рекорд для хостела. Но мы такого соседства не хотим. Кому понравится жить рядом с огромным комплексом для мигрантов? — рассказал kp.ru местный житель Алексей Коноплев.

10 000 коек, конечно, звучит как преувеличение. Ведь даже в одном корпусе местного ЖК живут 1200 человек. А самые большие хостелы мира вмещают по 200 — 300 постояльцев. Но с другой стороны, площадей на парковке и правда много. Здание нежилое, переделать его под квартиры нельзя. А вот апартаменты или хостел, в теории, возможны.

Вместо скучного названия «На Мельникова», люди хотят переименовать свой ЖК в «Сталинград». Чтобы их сопротивление стройке назвали «обороной Сталинграда».

Сквозь окна видно, что внутри растут незапланированные стены Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОДАЛИ С ДИСКОНТОМ

Свое расследование о предполагаемом хостеле провел и муниципальный депутат Илья Свиридов. На личной странице в Facebook он опубликовал такие данные.

На кадастровой карте Москвы указано, что строение под паркинг стоит около 750 млн рублей. Однако на интернет-аукционе его продали за 161 млн рублей. Теоретически это никакое не нарушение: владельцы вольны продать объект по любой цене если посчитают нужным. Вот только сделка наводит жителей на подозрительные мысли.

При виде человека с камерой рабочие вокруг паркинга попрятались внутрь Фото: Андрей АБРАМОВ

— Победителем на аукционе признано ООО «Ардея». Здание гаража продано с целью изменения целевого назначения, переустройства помещений под апартаменты, либо под гостиницу, по заниженной стоимости. Далее новый собственник в экстренном порядке начал строительные работы. Документов на производство работ никаких не представлено, информационный щит отсутствует, — написал Свиридов.

Боятся жители и за безопасность своего комплекса.

— В наземной стоянке были коммуникации, которые отвечают за пожарную безопасность подземной парковки. Все их срезали. Мы ходили в щитовую паркинга и увидели, что провода выдраны, горят лампочки, что система не работает. Получается, что под нашими домами сейчас объект, который никак не защищен от возгорания, — продолжает житель ЖК Алексей Коноплев.

Люди разослали обращения во все инстанции Москвы: от пожарного надзора до правительства и прокуратуры. Ответа пока не получили. По телефонным номерам ООО «Ардея», которое выиграло аукцион, на звонок корреспондента «КП» не ответили. По адресу, где зарегистрирована компания, расположена гостиница. Там о бизнесе своих владельцев ничего не знают.