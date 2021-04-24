На речных трамваях Москвы можно будет добраться до Киевского вокзала

Регулярные речные трамвайчики станут еще и самим экологичным общественным транспортом Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что в Москве появится еще один — речной вид общественного транспорта, говорят уже давно. Сроки запуска сократили в 2024 года до 2022, так что ждать осталось совсем недолго. О перспективах запуска во время открытия навигации на Северном речном вокзале в субботу, 24 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы, Максим Ликсутов. Так вот оказалось, что регулярные речные трамвайчики станут еще и самим экологичным общественным транспортом.

- Требования правительства Москвы, которые будут совсем скоро объявлены в рамках конкурсных процедур, будут подразумевать только электрические суда - речные трамваи. Это будет на 100% электрический транспорт, надеюсь, что к следующему сезону поэтапно начнем эти суда получать и запускать их сразу же в работу с регулярным речным транспортом, это будет такой дополнительный рейс городского транспорта, - сообщил Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Регулярные рейсы речных трамваев планируется запустить в Москве в следующем году. Пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников. По воде можно будет добраться от «Москва Сити» до городских парков и Киевского вокзала. Для удобства пассажиров остановки на причалах будут расположены вблизи станций метро, а заплатить за проезд можно будет картой «Тройка».

Сам проект развития речного общественного транспорта предполагает множество изменений в городской инфраструктуре. Помимо переноса остановок общественного транспорта полным ходом идет ремонт и реконструкция речных вокзалов. Активные работы сейчас идут на Южном речном вокзале.

- Этот объект необходим для города и будет связан не только с развитием внутригородских перевозок, но и между городами России, - отметил Максим Ликсутов.

Тем временем в Москве, 24 апреля, прошел традиционный парад судов. Именно его считают официальным началом летней навигации, хотя в этом году первые маршруты вышли на воду досрочно, еще 13 апреля.