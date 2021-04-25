В этом году Москву украсят около 54 миллионов цветов

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Весной Москва расцветает. Пока на деревьях только проклюнулись первые листочки. А уже совсем скоро повсюду распустятся яркие душистые клумбы. В этом году столичные улицы, площади и скверы украсят около 54 миллионов цветов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

«Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе, - отметил Петр Бирюков. - Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров. Благодаря поэтапной высадке растений они будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени».

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

КОГДА И ЧТО РАСЦВЕТЕТ

К майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов. Их луковицы высадили еще осенью прошлого года на общей площади свыше 200 тысяч квадратных метров.

В конце мая - начале июня на городских клумбах появятся 35 миллионов однолетников. Как раз сейчас озеленители начали высадку около 4 миллионов саженцев виолы.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Затем в зависимости от погоды продолжат высаживать многолетние цветы. Среди них больше всего роз и пионов. Общее количество этой рассады - свыше 1,2 миллиона штук.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

ФИШКА

Некоторые клумбы посвятили объявленному в 2021-м Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей «наука» и «техника». Из цветов выложат фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Такими будут цветники, к примеру, вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

КСТАТИ

Всю цветочную рассаду для города выращивают в теплицах ГБУ «Озеленение». Заранее придумывают дизайн каждой клумбы и выбирают, какие растения и сколько на них высаживать.

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

«При этом учитываются не только внешний вид растений, но и их качество, - объяснил Пётр Бирюков. - Все сорта адаптированы к климатическим условиям Москвы и гипоаллергенны».

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Фото: Предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы