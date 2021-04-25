Программа «Миллион призов» для пожилых москвичей: В Москве пенсионерам с прививкой от COVID дадут скидки в магазинах и аптеках

Полученные деньги можно будет потратить на покупку повседневных товаров и услуг в магазинах, аптеках и кафе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Столичные власти запускают программу "Миллион призов" для привитых от коронавируса пожилых москвичей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Напомним, в середине апреля мэр обратился к бизнесу с предложением устроить сбор пожертвований на программу стимулирования вакцинации людей старшего возраста. Именно для них инфекция при заражении становится самой опасной.
- На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов", - написал в блоге Собянин. - Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции.
Мэр отметил, что программа в первую очередь поддержит пожилых людей.
- А с другой стороны – простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии, - добавил Собянин. - И самое главное – ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней. Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей.
Жители столицы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и получившие первую прививку от коронавируса.
После первой прививки от COVID пожилому человеку выдадут подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) или промокод на такую же сумму.
Их можно будет получить в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации.
Затем для активации промокода надо зарегистрироваться на специальном сайте акции - ag-vmeste.ru.
Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 года или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на том же сайте.
Выдача карт с баллами и регистрация на сайте ag-vmeste.ru стартует в ближайший вторник, 27 апреля.
Полученные деньги можно будет потратить на покупку повседневных товаров и услуг в магазинах, аптеках и кафе – партнерах акции «Миллиона призов». Многие из них дадут дополнительные скидки и бонусы для участников программы. Полный список - на сайте ag-vmeste.ru.
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