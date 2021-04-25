Программа «Миллион призов» для пожилых москвичей: В Москве пенсионерам с прививкой от COVID дадут скидки в магазинах и аптеках

Полученные деньги можно будет потратить на покупку повседневных товаров и услуг в магазинах, аптеках и кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичные власти запускают программу "Миллион призов" для привитых от коронавируса пожилых москвичей. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Напомним, в середине апреля мэр обратился к бизнесу с предложением устроить сбор пожертвований на программу стимулирования вакцинации людей старшего возраста. Именно для них инфекция при заражении становится самой опасной.

- На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов", - написал в блоге Собянин. - Спасибо всем, кто принял или собирается принять участие в этой акции.

Мэр отметил, что программа в первую очередь поддержит пожилых людей.

- А с другой стороны – простимулируем потребительский спрос и поможем бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии, - добавил Собянин. - И самое главное – ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней. Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ

Жители столицы старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и получившие первую прививку от коронавируса.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

После первой прививки от COVID пожилому человеку выдадут подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) или промокод на такую же сумму.

Их можно будет получить в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации.

Затем для активации промокода надо зарегистрироваться на специальном сайте акции - ag-vmeste.ru.

Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 года или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на том же сайте.

КОГДА НАЧНЁТСЯ АКЦИЯ

Выдача карт с баллами и регистрация на сайте ag-vmeste.ru стартует в ближайший вторник, 27 апреля.

НА ЧТО ДАДУТ СКИДКИ

Полученные деньги можно будет потратить на покупку повседневных товаров и услуг в магазинах, аптеках и кафе – партнерах акции «Миллиона призов». Многие из них дадут дополнительные скидки и бонусы для участников программы. Полный список - на сайте ag-vmeste.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация от коронавируса: нужно ли делать прививку, если есть антитела

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о вакцинации вместе с иммунологом, кандидатом медицинским наук Николаем Крючковым (подробнее)