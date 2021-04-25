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Общество25 апреля 2021 17:36

В Москве начали реконструкцию Южного речного вокзала

Мэр столицы объявил начало работ на вокзале, куда все реже стали приходить круизные теплоходы
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Мэр столицы объявил начало работ на вокзале, куда все реже стали приходить круизные теплоходы

Мэр столицы объявил начало работ на вокзале, куда все реже стали приходить круизные теплоходы

В столице удалось возродить Северный речной вокзал, а теперь начинается масштабная реконструкция Южного речного вокзала. Об этом в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Это важная транспортная точка Москвы на юге столицы. Но в последние годы из-за малой доступности пассажирам здесь реже принимают круизные теплоходы. Этим летом отсюда можно будет отправиться в круиз к городам юга страны. Поэтому работы не будем останавливать даже во время летней навигации, - рассказал Сергей Собянин.

В планах обновить само здание речного вокзала, которое было построено в 1985 году. Двухэтажное здание вытянуто вдоль берега, выдержано в стиле советского модернизма. На фасаде пять женских скульптур, которые символизируют пять морей, с которыми соединена Москва: Азовское, Балтийское, Каспийское, Белое, Черное. С начала 2000-х годов в здании вокзала была ярмарка детских товаров. Сейчас важно вернуть основное назначение речному вокзалу. Также в планах отремонтировать причалы и набережные. Рядом с вокзалом построят галерею современного искусства, офисы, магазины и рестораны с панорамным видом на Москва-реку.

- Реставрацию планируем закончить ко Дню города в 2022 году. Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха, - рассказал Сергей Собянин.

Раннее об обновлении территорий говорил и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. На территории набережной Марка Шагала и набережной затона Новинки после реконструкции станет приятнее гулять, к тому же там появятся площадки водных аттракционов, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями, москвичи смогут взять напрокат катамараны.

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