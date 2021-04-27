Космонавт Роман Романенко снова идет на выборы в Госдуму

Роман Романенко, летчик-космонавт, Герой России

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко намерен принять участие в выборах в Госдуму VIII созыва по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы, куда входят Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, а также Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Парламентарий уже подал документы для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России», о чем сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, Роман Романенко – летчик-космонавт, Герой России. Совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более 6 часов. В сентябре 2016 года стал депутатом Госдумы. В рамках VI и VII созывов он представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

«Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу № 210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами», - сообщил депутат.

Роман Романенко также пояснил, что решил представлять интересы жителей Юго-Запада столицы, так как хорошо знаком с округом. Кандидат планирует предложить комплексные меры социальной поддержки населения, по его мнению, необходимые после пандемии.