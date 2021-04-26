Любительские футбольные команды из Подмосковья вступили в борьбу за Кубок KP.RU

Наш портал стал партнером Футбольной Лиги Подмосковья

В минувшие выходные стартовал новый сезон Футбольной Лиги Подмосковья (ФЛП) - любительский турнир по игре в формате 5 на 5, который объединяет 11 городов Московской области. В этом году партнером турнира стал портал Kp.ru.

ФЛП - это серия чемпионатов, по итогам которых отбираются лучшие команды для участия в финальных областных турнирах. На них в Москву приезжают футболисты-любители из всех городов, входящих в систему лиги. В свою очередь Кубок KP.RU, учрежденный нашей редакцией, по итогам сезона будет вручен команде, которая выступит сразу в нескольких городских чемпионатах (это не запрещено регламентом лиги) и наберет в сумме наибольшее число очков. Так что у игроков-любителей появился еще один стимул!

В субботу сезон был открыт чемпионатом Долгопрудного. Несмотря на то, что с самого утра лил дождь, на площадки вышли 8 команд. В упорной борьбе до финала дошли долгопрудненские «Нефтяник» и «Водник». На групповом раунде команды уже встречались и первые одержали уверенную победу 2:0. Но финал на то и финал, чтобы закрутить интригу по всем законам спортивного жанра - «нефтяники» забили первыми, но «Водник» отыгрался во втором тайме. Ничья, и - серия пенальти. Судьбу кубка решил промах - мощный удар капитана «Нефтяника» Сергея Байчикова пришелся в штангу.

Стоит отметить, что в Долгопрудном с организацией турнира помогли Управление культуры и спорта городского округа, а также бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов, который после завершения судейской карьеры стал успешным футбольным блогером (на своем канале он разбирает по горячим следам ошибки судей в матчах чемпионата России).

На следующий день состоялся турнир в Дзержинском. Здесь на старт также вышли 8 команд. Вывеска финала: «НаСпорте» - «Белая Дача». У вторых состав поопытней, повзрослее. Но «молодежка» тоже оказалась не лыком шита. В первом тайме случилось сразу несколько моментов, которые в итоге стали ключевыми. Когда «НС» забивали первый мяч, травмировался вратарь «Белой Дачи» (чужой нападающий был не причем, просто игрок не удачно приземлился после прыжка). А затем уже защитник «НС» выбил мяч из пустых ворот, когда «дачники» обязаны были сравнивать счет. В итоге «НаСпорте» к середине второго тайма уверенно вели 3:0. Но «БД» сдаваться не собирались. Забили сначала раз, а затем и второй, сократив разницу в счете до минимума - 2:3. Пошли в атаку большими силами, но на этом их шустрые соперники и поймали - перехват, пас вперед и сразу двое футболистов «НС» вышли на одного вратаря. Итоговый счет - 4:2.

Что касается претендентов на Кубок KP.RU, после минувших выходных нашу турнирную таблицу возглавила команда «Север». После турнира в Долгопрудном и Дзержинском на ее счету 7 очков. Но расклад может измениться уже 10 мая, после турнира Футбольной Лиги Подмосковья в Мытищах, который станет весьма представительным - там за чемпионство будут бороться до 20 команд.

Затем будут аналогичные чемпионаты в Реутове, Северном, Красногорске, Люберцах, Химках, Королеве, Ивантеевке и Вешках.

Областные финалы состоятся 12-13 июня.

СПРАВКА «КП»

- Футбольная Лига Подмосковья была организована в 2015 году специальным корреспондентом «Комсомольской Правды» Александром Рогозой.

- Команда «КП» неоднократно выступала в турнирах ФЛП. Главный успех - выигрыш Кубка Реутова.

- В 2017-м ФЛП получила премию губернатора Московской области «Наше Подмосковья» - за развитие массового спорта среди жителей региона.

- В нынешнем году лига вошла в ТОП-10 отечественных любительских лиг в рамках конкурса Российского Футбольного Союза «Россия - футбольная страна».