Момент драки с участием хоккеиста Антипова попал на камеры видеонаблюдений

25-летний Антипов сообщил, что его избил известный актер Александр Паль - звезда фильма «Горько!». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Драка с участием хоккеиста Кевина Антипова была снята одной камер видеонаблюдения в центре Москвы. Напомним, днем в субботу, 24 апреля, молодой попал в больницу и врачи диагностировали у него перелом скулы. В заявлении, которое позже было написано в полицию, 25-летний Антипов сообщил, что его избил известный актер Александр Паль - звезда фильма «Горько!».

Потасовка произошла около 23:00 вечером 23 апреля в Хамовниках, в Малом Левшинском переулке.

На записи с камер из-за ветвей деревьев не очень хорошо видно сам момент драки. Тем не менее камера запечатлела, как на обочине какое-то время беседует мужчины. Затем один наносит удар, после чего в потасовку ввязываются еще двое.

Действительно ли человеком, который нанес избитому хоккеисту первый удар является актер Александр Паль, сейчас выясняют полицейские.

Потасовка произошла около 23:00 вечером 23 апреля в Хамовниках, в Малом Левшинском переулке.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легкого вреда здоровью». В самой легкой квалификации (если речь не идет о хулиганстве, а также предметах, которые были использованы в качестве оружия), максимальное наказание по ней = до 4 месяцев ареста.

Отметим, что вчера вечером Александр Паль из-за разговора с полицией был вынужден пропустить церемонию награждения кинематографической премии «Ника», на которой ему собирались вручить приз за лучшую мужскую роль (в фильме «Глубже» он сыграл порно-режиссера). Когда его имя объявили со сцены, сам актер сидел на допросе.