Убийца на BlaBlaCar, который задушил женщину ради машины, получил 25 лет

Задержанный Виталий Чикирев (справа) подробно рассказал следователям, как он убивал Ирину.

В последние дни 2018 года москвичка Ирина Ахматова поехала на своей машине к родителям в Тулу - проведать до праздников, подарки вручить. Родные позже так и не могли точно объяснить, зачем женщине понадобилось искать попутчиков через сервис BlaBlaCar. (Незнакомые пассажиры находят через него водителей, которые едут по межгороду в нужном направлении. Зачастую это получается быстрее и дешевле, чем общественным транспортом, - Авт.). Уже потом стало известно: у метро Аннино она должна была подхватить троих мужчин. После этого Ахматова пропала без вести.

Биллинг телефона показал, что перед выключением он подавал сигнал на Варшавском шоссе в районе Серпухова. А через пару дней машину Ирины Ахматовой нашли в Ярославле. Кто-то оставил ее на парковке у торгового центра. Еще через несколько суток задержали мужчину, который признался, что он был попутчиком Ирины и да, он ее убил…

История многих шокировала, потому что по подобной же схеме через BlaBlaCar между городами регулярно ездят десятки тысяч человек.

Задержанный Виталий Чикирев (родом из подмосковного Серпухова, дважды сидел - за мошенничество и сексуальное домогательство) подробно рассказал следователям, как он действовал:

- Завел на BlaBlaCar два фейковых аккаунта.

- Несколько дней искал подходящего водителя - женщину на дорогой машине, которая ищет попутчиков для поездки (с женщиной проще справиться, чем с мужчиной).

- Когда нашел, «забронировал» через разные аккаунты все три места в салоне (BlaBlaCar запрещает брать больше пассажиров). Это гарантировало, что кроме него и водителя никого больше в салоне не будет - моментально найти других попутчиков вместо не явившихся невозможно.

В назначенное время Чикирев явился на место встречи один.

- В пути женщина по просьбе Чикирева остановила автомобиль у края проезжей части автодороги М-2 «Крым» на территории Серпуховского района, - рассказали в Следственном комитете. - Обвиняемый потребовал передать ему все деньги и ценности, а после отказа убил водителя.

Тело Ирины Ахматовой мужчина спрятал в лесу. (Место он показал уже после задержания).

- Автомобиль он перегнал в город Ярославль и оставил на парковке.

В процессе расследования удалось выяснить, что до этого убийства Чикирев уже промышлял грабежами, разыскивая жертв через популярный сайт «Авито». Там он отыскивал объявления о сдаче приличных квартир. Звонил и договаривался о встрече (здесь также было важно, чтобы хозяйкой объявления была именно женщина). Оказавшись в квартире, он нападал, избивал хозяек и выносил из квартиры деньги и ценные вещи. Удалось доказать его причастность к двум таким эпизодам - в ноябре и декабре 2018 года, всего за несколько дней до убийства Ирины Ахматовой.

- Виталий Чикирев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство», «разбой», «хищение автомобиля», - сообщили в СК. - Приговором суда Чикиреву назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.