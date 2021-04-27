Подземная галерея и работы Пикассо: каким будет Музейный квартал на Волхонке

«КП» узнала, куда на время реставрации переедет Пушкинский музей Фото: Алиса ТИТКО

Главное здание Пушкинского музея и гравюрный кабинет закроются на реконструкцию в 2023 году. Тогда же откроется депозитарий музея и «Дом текста». Так постепенно, шаг за шагом будет создаваться большой проект - Музейный квартал на Волхонке.

«Дом текста» откроется первым

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина на Волхонке любят многие москвичи, студенты художественных академий и туристы. Здесь крупнейшая коллекция зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней. Но не все знают, что Пушкинский музей ждут глобальные перемены - более десяти прилегающих зданий превратятся в единое музейное пространство. Это будет Музейный квартал. Полностью работы завершат в 2027 году, уже сейчас реконструируют три исторических памятника и строят новое здание.

- Среди значимых объектов усадебные дома князей Волконских, дворян Лопухиных и Толочановых, также дом Голицыных XVIII века — постройка великих архитекторов Саввы Чевакинского и Матвея Казакова, - рассказали в «Архнадзоре».

Фото: Алиса ТИТКО

Первым откроют «Дом текста», расположенный в доходном доме братьев Стуловых. В здании сохранилось много исторических элементов и барельефов, которые сейчас аккуратно реставрируют. После реконструкции в 2022 году в новом здании разместится научная библиотека ГМИИ им. А.С. Пушкина, фонд которой составляет более 500 000 единиц хранения. Также здесь запланированы открытый читальный зал, медиатека, выставочные пространства, кафе, книжный магазин, аудитории.

Современные галереи и студии

«Картинную галерею искусства старых мастеров» откроют в 2024 году, расширив площадь здания в три раза – планируется подземное строительство. В постоянной экспозиции нового здания будут представлены полотна европейских художников XIII – начала XIX веков. Также запланированы залы для проведения крупных выставок, фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона, включающая образовательный центр, кафе и музейный магазин.

Фото: Алиса ТИТКО

Ключевым объектом Музейного квартала и единственным построенным «с нуля» зданием станет «Депозитарно-реставрационный и выставочный центр». Новое здание откроют в 2023 году.

- Депозитарий займет три подземных уровня строящегося здания. Движимая часть постоянной экспозиции Главного здания музея будет перемещена в депозитарий, а для экспонатов, не подлежащих транспортировке, таких как Давид и другие крупногабаритные слепки, будут выстроены защитные конструкции на местах. Крупногабаритные экспонаты переживут реставрацию и реконструкцию здания, никуда не переезжая, - рассказали kp.ru в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Новое здание будет полностью соответствовать современным требованиям условий для хранения фондов ГМИИ им. А.С. Пушкина, насчитывающих около 700 000 музейных предметов. Здесь можно будет контролировать уровень температурно-влажностного, светового и биологического режимов.

Фото: Алиса ТИТКО

Соседние исторические здания будут приспособлены под административные помещения. Между ними и новым комплексом создадут городское пространство для лекций и уличных экспозиций.

Усадьба Голицыных превратится в «Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XXI веков». Это здание досталось Пушкинскому музею не в первоначальном виде. После революции, в конце 1920-х годов, дом усадьбы был надстроен двумя этажами, в результате чего были утрачены фронтон и карниз. В планах реставраторов восстановить архитектурный облик усадьбы без потери используемых площадей. Фасадные ограждающие и несущие конструкции третьего и четвертого этажей демонтируются и полностью модернизируются. Выставочные залы четвертого этажа перекроют светопрозрачным фонарем, зал третьего этажа получит второй свет.

Фото: Алиса ТИТКО

После завершения реконструкции в здании центрального корпуса в 2023 году откроется «Галерея искусства импрессионистов и постимпрессионистов», где можно будет увидеть работы Моне, Ренуара, Дега, Писсарро, Сезанна, Гогена, Ван Гога, Пикассо, а также современное искусство.

Будут ли закрывать Главное здание?

На реконструкцию попадет и Главное здание музея, но только после того, как будут введены в эксплуатацию «Дом текста», а также «Депозитарно-реставрационный и выставочный центр».

- Это позволит нам закрыть Главное здание на реконструкцию, не прерывая выставочную и образовательную деятельность, - уточнили в ГМИИ им. А.С. Пушкина. – Уже после реконструкции в 2027 году экспозиция будет посвящена культурам древних цивилизаций.

Фото: Алиса ТИТКО

В планах строительство трех подземных галерей, соединяющих основное здание музея с «Депозитарно-реставрационным и выставочным центром», с «Галереей старых мастеров» и с «Галереей искусств стран Европы и Америки XIX-XX веков».

Как рассказали в музее, в основном здании будут представлены предметы искусства и культуры Древнего Востока, Античности, Византии и Средневековой Европы, а также богатые материалы археологических раскопок, проводившихся сотрудниками ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Что будет нового в музее? Появятся разделы внеевропейских цивилизаций: Дальнего Востока, Латинской Америки и Африки. Впервые в постоянную экспозицию будут включены нумизматические памятники. Белый зал и колоннада сохранят свою роль экспозиционного пространства для организации и показа особо значимых выставок.

Фото: Алиса ТИТКО

Кстати

С чего все начиналось?

Рустам Рахматулин, координатор Общественного движения «Архнадзор»:

- Проекту создания «Музейного квартала» уже больше десяти лет. По первоначальному проекту британца Нормана Фостера часть зданий подлежала сносу, в их числе флигели усадьбы Глебовых и историческая автозаправка-памятник. Юрий Григорян в новом проекте отказался от сноса и предложил щадящие высоты для новых зданий. Но реставрация усадебных домов осложняется капитальным наземным и подземным строительством.

Останется ли Кремлевская автозаправка?

Рядом возле музея на Волхонке находится Кремлевская АЗС. По некоторым данным, это одна из старейших бензоколонок Москвы. Она предназначена только для правительственных авто. В проекте «Музейного квартала», который презентовал английский архитектор Норман Фостер, ее планировали снести, на ее месте появилось бы здание в виде пятилистника, но позже эта идея была отвергнута.

Согласовать перенос бензоколонки не удается до сих пор – получен очередной отказ. Рассматривается вариант приспособление заправки под информационный павильон музея.