Снегопад в Москве 27 апреля 2021: пасмурная погода продержится в столице до майских праздников

Уж май не за горами, а над Москвой кружатся хлопья снега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уж май не за горами, а над Москвой кружатся хлопья снега. 27 апреля 2021 день в столице начался с явления, которое синоптики называют «смешанные осадки». Проще говоря, снег с дождем. Наблюдают его практически во всех округах столицы. В Подмосковье затронуты юг и восток региона.

— В течении дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться тыловой частью североатлантического циклона. Сохранится облачная погода, пройдут кратковременные осадки. В столице днем не выше +5...+7 градусов Цельсия. В Подмосковье +3…+8. Это на 6 — 7 градусов ниже, чем положено в это время года, — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кстати, пасмурная погода и снегопады одолевают не только Москву. По всему Центральному федеральному округу страны последнее время наблюдают такие метеоявления.

По прогнозу Росгидрометцентра, дожди в Москве и по области будут идти ежедневно до 1 мая включительно. В ночные часы иногда будет холодать до ноля градусов Цельсия. А значит ледяные осадки еще могут накрыть столицу. Однако опасаться очередных сугробов не стоит: все-таки большую часть суток температуры плюсовые.

27 апреля 2021 день в столице начался с явления, которое синоптики называют «смешанные осадки». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и по области также установлен «желтый» уровень погодной опасности. Это прежде всего маркер для экстренных служб, которые означает, что стоит быть наготове. Однако и горожанам надо быть внимательными. На прошлой неделе, когда также действовал «желтый» уровень, в столице начали падать деревья. Были несколько пострадавших. Среди них оказалась 13-летняя школьница.

Элементарная техника безопасности в непогоду: не стоят под старыми развесистыми деревьями и не укрываться от дождя и ветра под рекламными конструкциями. Водителям по возможности лучше отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт. По прогнозам Департамента транспорта Москвы, вечером 27 апреля пробки по городу могут достигнуть 8 баллов.