Москва готовится к Параду Победы: какие улицы перекроют с 27 апреля

По улицам города, где обычно передвигаются автомобили и общественный транспорт, будет ехать военная техника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице в связи с подготовкой к празднованию 76-и годовщины победы в Великой Отечественной войне будет перекрыто движение на некоторых улицах. Это нужно для репетиции Парада Победы, который традиционно состоится на Красной Площади 9 мая. По улицам города, где обычно передвигаются автомобили и общественный транспорт, будет ехать военная техника.

- Сегодня из-за подготовки к Дню Победы с 21.00 перекроют несколько улиц в центре – это Тверская, Моховая, Охотный ряд, 1-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Большая Никитская. Возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском бульваре, Страстном бульваре, в Большом Путинковском переулке, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Ограничения коснутся и работы Московского метрополитена с 19.00 и окончания репетиции парада. Станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад» и «Боровицкая» будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а станция «Библиотека имени Ленина» - только на пересадку.

Какие еще ограничения готовятся в ближайшие дни?

1. В ночь с 29 апреля до 30 апреля 8.00, в ночь с 4 мая до 5 мая 8.00, в ночь с 7 мая до 9 мая 13.00 введут ограничения для транспорта:

- на Крылатской улице, улице Нижние Мневники, Карамышевский мост, улица Народного Ополчения, проспект Маршала Жукова, улица Мневники, Звенигородское шоссе,

- улица Красная Пресня, Баррикадная улица, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Садовая-Триумфальная улица, Садовая-Каретная улица, 1-я Брестская улица, 2-я Брестская улица.

2. Ограничения вводятся 8, 9 и 10 мая, перекрытия планируются:

- Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульвар, Страстной бульвар, Тверской бульвар, улица Баррикадная, улица Красная Пресня, улица Садово-Кудринская, Большая Садовая улица, Садовая-Триумфальная улица, Садовая-Каретная улица, Триумфальная площадь, 1-я Брестская улица, 2-я Брестская улица, Звенигородское шоссе, улица Мневники, проспект Маршала Жукова, Крылатская улица, улица Нижние Мневники,

- Карамышевский мост, улица Народного Ополчения, улица Петровка, Рождественка, улица Большая полянка, улица Большая Якиманка, улица Большая Дмитровка.

3. Запрет на остановки и стоянки в ночь на 8 мая до 10 мая 6.00:

- Крылатская улица от Осенней улицы до улицы Нижние Мневники,

- Осенняя улица от Рублевского шоссе до Крылатской улицы.