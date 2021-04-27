Единое хранилище данных представили регионам России на платформе АСИ

ЕХД представляет собой уникальную базу данных о социально-экономическом положении Москвы и других регионов страны Фото: Shutterstock

Единое хранилище данных (ЕХД), созданное Аналитическим центром Москвы, было представлено на платформе Агентства стратегических инициатив (АСИ) регионам России. В презентации участвовали представители более 50 регионов.

«ЕХД представляет собой уникальную базу данных о социально-экономическом положении Москвы и других регионов страны, в которой представлено свыше 10 тысяч показателей из 20 официальных источников, - сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. - Широкий спектр данных, помогает специалистам органов исполнительной власти Москвы и регионов эффективно и оперативно решать управленческие задачи. Платформа уже зарекомендовала себя и востребована среди аналитиков во всех сферах городского хозяйства, руководителей разных уровней, представителей пресс-служб. Система также применяется в образовательных и исследовательских целях».

В 2020 году появилась англоязычная версия ЕХД, которая позволяет зарубежным экспертам и партнерам получать наиболее релевантные статистические данные для использования в работе или при подготовке исследований.

«В системе можно найти информацию о средней заработной плате по категориям работников, объемах внешней торговли, доходах и расходах бюджетов субъектов РФ и многое другое, - отметил заместитель гендиректора Аналитического центра Москвы Илья Залманов. - Использование системы аналитиками в региональных органах власти сократит трудозатраты на поиск статистики, обработку данных, и позволит уделять больше времени их анализу, а также формированию выводов».

В 2020 году Единое хранилище данных вошло в ТОП-100 лучших идей конкурса форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Сервис был представлен на конкурсе в направлении «Новая технологическая стратегия».