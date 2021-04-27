Благодатный огонь в Москве 2021: москвичи смогут получить его в 15 храмах

Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме 1 мая доставят в Москву. Москвичи смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня в 15 московских храмах. Фото: Александра КУЧУК

Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме 1 мая доставят в Москву. Москвичи смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня в 15 московских храмах.

- В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20.30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь. Необходимо принести собственную лампаду и соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, - рассказали в Фонде Андрея Первозванного, сотрудники которого доставят Благодатный огонь к торжественному Патриаршему богослужению.

Традиция доставлять Благодатный огонь в Москву осуществляется с 2003 года. Последние два года есть серьезные ограничения, связанные с распространением коронавируса.

- В этом году лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета сотрудниками Посольства Российской Федерации в Израиле. Традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту «Внуково» не будет, - рассказал Владимир Якунин, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного.

Адреса московских храмов, где можно будет получить Благодатный огонь:

1. Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Адрес: Спартаковская, 15.

2. Храмы Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье. Адрес: ул. Варварка, 8, стр. 1.

3. Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Адрес: ул. Шверника, 17.

4. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (в храме находится копия Кувуклии и Гроба Господня) Адрес: Литовский б-р, д. 7а

5. Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове. Адрес: Каширское шоссе, 61а.

6. Храм Всех Святых на Соколе. Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А.

7. Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине. Адрес: Пятницкое шоссе, 5.

8. Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине. Адрес: Строгинский б-р, 20.

9. Храм Преображения Господня на Преображенской площади Адрес: Преображенская пл., 9А

10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б

11. Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Адрес: Парк победы, 3Б.

12. Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье Адрес: Москва, Можайское ш., 56, стр. 1

13. Храм Живоначальной Троицы в Карачарове. Адрес: Рязанский пр., 3.

14. Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще. Адрес: Шереметьевская ул., 33.

15. Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы. Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50.