Благодатный огонь в Москве 2021: москвичи смогут получить его в 15 храмах

Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме 1 мая доставят в Москву. Москвичи смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня в 15 московских храмах.
Фото: Александра КУЧУК
Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме 1 мая доставят в Москву. Москвичи смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня в 15 московских храмах.
- В этих храмах 1 мая ориентировочно после 20.30 все желающие смогут возжечь свои лампады от Благодатного огня из Иерусалима. В последующие дни в этих храмах также будет возможно получить Благодатный огонь. Необходимо принести собственную лампаду и соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором, - рассказали в Фонде Андрея Первозванного, сотрудники которого доставят Благодатный огонь к торжественному Патриаршему богослужению.
Традиция доставлять Благодатный огонь в Москву осуществляется с 2003 года. Последние два года есть серьезные ограничения, связанные с распространением коронавируса.
- В этом году лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета сотрудниками Посольства Российской Федерации в Израиле. Традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту «Внуково» не будет, - рассказал Владимир Якунин, председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного.
1. Богоявленский кафедральный собор в Елохове. Адрес: Спартаковская, 15.
2. Храмы Знамения Пресвятой Богородицы в Зарядье. Адрес: ул. Варварка, 8, стр. 1.
3. Храм Живоначальной Троицы в Старых Черемушках. Адрес: ул. Шверника, 17.
4. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево (в храме находится копия Кувуклии и Гроба Господня) Адрес: Литовский б-р, д. 7а
5. Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове. Адрес: Каширское шоссе, 61а.
6. Храм Всех Святых на Соколе. Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А.
7. Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине. Адрес: Пятницкое шоссе, 5.
8. Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине. Адрес: Строгинский б-р, 20.
9. Храм Преображения Господня на Преображенской площади Адрес: Преображенская пл., 9А
10. Храм Введения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Адрес: ул. Кетчерская, 2Б
11. Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Адрес: Парк победы, 3Б.
12. Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье Адрес: Москва, Можайское ш., 56, стр. 1
13. Храм Живоначальной Троицы в Карачарове. Адрес: Рязанский пр., 3.
14. Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще. Адрес: Шереметьевская ул., 33.
15. Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском г. Москвы. Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50.