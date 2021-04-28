Депутат Романенко предложил систему частичной компенсации пенсионерам стоимости туров по России

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ​

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко встретился с представителями общественных организаций Москвы. Собравшиеся обсудили в том числе итоги Послания Президента России и озвученные в нем меры по реабилитации общества и экономики после пандемии. Депутат высказал свои предложения в развитие одной из них - по продлению туристического кешбэка до конца 2021 года.

Романенко заявил о целесообразности увеличения объема возмещения средств на туристические услуги для пенсионеров с 20 до 30 процентов, а также выступил с предложением предоставить ежегодные субсидии для пенсионеров на турпоездки по России.

«Считаю, имеет смысл расширить и модернизировать программу туристического кешбэка и дать старшему поколению возможность путешествовать по стране, поскольку пенсия - это время для путешествий, - сказал депутат. - Государство способно увеличить долю возмещения затрат на турпутевки пенсионеров с 20 до 30 процентов».

По его словам, кешбэк нужно распространить и на билеты. Льгота актуальна для всех, кто организует свои туристические поездки самостоятельно. «Это позволит пенсионерам посетить различные города нашей страны или просто навестить родственников», - добавил депутат.

Такая программа не только поддержит старшее поколение, которое традиционно отдает предпочтение отдыху внутри страны, но и благотворно скажется на туристической отрасли, оказавшейся из-за пандемии в непростой ситуации.

Напомним, в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. На ближайшем заседании правительства будет рассмотрен проект о выделении на эти цели дополнительных 4,7 миллиарда рублей.

Программой можно воспользоваться при покупке пакетного тура или бронировании проживания в гостинице. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части потраченных денег происходит автоматически на эту карту в течение пяти дней.