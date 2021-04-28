Кризис не заметили: в Москве продают элитные куличи по 12 500 рублей

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кондитерские, магазины и рестораны уже подготовили куличи к Светлому празднику Пасхи. Если в супермаркетах купить куличи можно от 214 до 1500 рублей, то в кондитерских придется выложить от 600 до 12 500 рублей. С одной стороны – кризис, с другой – пекут куличи с приставкой «элитные».

В ресторанах говорят, что спрос на выпечку есть, к тому же куличи эксклюзивные, в них различные начинки и необычный дизайн. Еще один фактор формирования цены - с мая в столичных ресторанах и кафе поднимаются цены (в среднем на 20%).

Любовь и сладости

Кулич «Гнездышко» (2300 рублей за 1150 гр) с курагой и изюмом, залитый белоснежной сахарной помадкой и украшенный миниатюрным гнездышком с вербой и перепелиными яйцами. Можно заказать бездрожжевой кулич «Весна пришла» (2300 рублей за 1150 гр) с миниатюрной весенней бутоньеркой. Кондитерская предлагает также подарочную пасхальную корзину (7500 рублей) с яйцами и шоколадными ангелочками.

Где: ул. Самокатная, д. 4, стр. 1. Станция метро «Курская».

Кафе «Пушкин»

Кулич в куполе из темного или белого шоколада (12 500 рублей) Пасха творожная (2600 рублей), кулич большой (4300 рублей), кулич средний (2750 рублей), кулич детский (900 рублей), кулич без изюма (3600 рублей), кулич шоколадный (2450 рублей), шоколадное яйцо с трюфелем (2650 рублей), пасхальная корзина с куличами (12 350 рублей).

Где: Тверской бульвар, 26/5. Станция метро «Тверская».

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Bamboobar

Пасхальный набор (4250 рублей) состоит из кулича, медового печенья в виде зайцев и двух шоколадных яиц. Ароматный большой кулич (2200 рублей) с цукатами можно заказать отдельно, а также маленький кулич (850 рублей).

Где: Пресненская набережная, 8/1. Станция метро «Выставочная».

Пифагор

В ресторане предлагают заказать набор «Пасхальная трапеза» (2000 рублей), в который входит кулич, медовое печенье с сахарной глазурью и крашенные куриные яйца.

Где: Трубная площадь, 2. Станция метро «Трубная».

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Butler

Шеф-кондитер Джузеппе Дави приготовит воздушные куличи — панеттоне (2000 рублей за 750 гр), и соберет праздничную пасхальную корзину (7000 рублей), в которую войдут панеттоне, печенье кантуччини, конфеты и крашеные яйца.

Где: ул. Трехпрудный переулок, д. 15. Станция метро «Маяковская».

ChaСha в Мневниках

Грузинский ресторан предлагает пасхальный кулич (990 рублей), пропитанный натуральным ванильным сиропом, с цукатами и изюмом, покрыт сахарной помадкой и украшен шоколадным гнездом с яйцами из белого шоколада.

Где: Мневники, 21. Станция метро «Народное Ополчение».

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Jamie's Italian

Итальянский повар Маттео Лаи приготовит два вида куличей: классические с белой глазурью и шоколадные. Выпечка будет доступна в двух размерах: большой (440 рублей), маленький (320 рублей).

Где: ул. Охотный Ряд, дом 2. Станция метро «Охотный ряд».

Кофемания

Традиционные куличи здесь купить нельзя, кондитерский цех предложил «Пасхальный торт» (3900 рублей за 800 гр) с фундучным бисквитом, апельсиновым слоем и шоколадом, также легкий французский пирог «Тропезьен» (3100 рублей за 900 гр) с цукатами и декором из молочного шоколада. Шоколадные яйца (590 рублей за штуку).

Где: Большая Никитская улица, 13. Станция метро «Охотный ряд».

Buono

Куличи приготовят на закваске, которая подходит несколько дней. В тесто добавляют разноцветные цукаты и изюм, а готовый кулич (1250 рублей за 700 гр) украшают сахарной глазурью и цветами. Заказать можно творожную пасху с цукатами (1450 рублей за 1 кг). Можно заказать пасхальную корзину за 7500 рублей, в составе кулич, пасхальные пряники, безе с фундуком, шоколадные и марципановые яйца, несколько видов печенья, плитка шоколада и коробка ягодного трюфеля ручной работы.

Где: Кутузовский пр-т, 2 стр.1, 29 этаж. Станция метро «Киевская».

Воронеж

В продаже кулич «Пасхальный» (1200 рублей за 780 гр) с шоколадной начинкой, цукатами и чипсами из рисового теста, краффин-кулич (900 рублей за 660 гр) с изюмом, грецким орехом, а также творожная пасха (750 рублей за 900 рублей).

Где: улица Пречистенка, 4. Станция метро «Кропоткинская».

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PAUL

Пасхальный кулич (890 рублей) приготовленный по старорусскому рецепту с добавлением цукатов, сушеной вишни и изюма. Глазированный помадкой, украшенный миндалем, фундуком, грецкими орехами, изюмом и курагой. Можно заказать творожную пасху (849 рублей) с добавлением цедры лимона, сушеного инжира, миндаля и меда. Шоколадные яйца (350 рублей за штуку).